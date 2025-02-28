偽造貸款文件企圖盜賣貓王故居「雅園」 密州婦認罪

1957年，年僅22歲的「猫王」艾维斯普里斯莱以大約10萬元買下1939年落成的「雅園」，和他當時的女友在豪宅前合影。(美聯社)

53歲密蘇里州 女子芬德利(Lisa Jeanine Findley)日前承認一項針對她的聯邦指控；這名女子在2024年因涉嫌策畫詐騙搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)家族、試圖盜賣其故居「雅園」(Graceland)等財產而遭逮捕。

芬德利25日在曼菲斯(Memphis)聯邦法官前舉行的聽證會上，對與該詐騙案有關的郵件欺詐罪(mail fraud)名指控認罪。但在此之前，她對包含了嚴重身分盜竊罪(aggravated identity theft)在內共兩項罪名的起訴，拒絕認罪；針對她的嚴重身分盜竊罪將被撤銷。

當法官問芬德利是否認罪並承擔責任時，她回答「是」。

芬德利的量刑將於6月18日出爐。若罪名成立，她將面臨最高20年的有期徒刑，但根據認罪協議，她的量刑預計將會低於20年。

檢察官在2024年8月對芬德利提出指控時指出，來自密蘇里州金伯林市(Kimberling City)的芬德利，謊稱已於2023年1月過世的「貓王」獨生女麗莎瑪莉．普里斯萊(Lisa Marie Presley)，在生前曾拿「雅園」(Graceland)地契做抵押，向一家假的個人貸款 公司諾薩尼投資 公司(Naussany Investments & Private Lending)借款380萬元。當局稱，她隨後威脅，如果普里斯萊家人不支付她285萬元的和解金，那她就要將雅園賣給出價最高者。

檢察官指出，芬德利分別假扮了三個皆與假貸款人有關的人，偽造貸款文件，並在孟菲斯的一家報紙上發布了止贖詐騙通知，宣布將於2024年5月拍賣雅園。一名法官在普里斯萊的孫女提告後，停止了這筆交易；而芬德利在詐騙計畫失敗後，還試圖讓這起事件的負責人，看起來像是一名來自奈及利亞的身分竊賊(identity thief)。

專家們對於利用顯然是偽造的姓名、電子郵件和文件，來出售最有名望的房地產之一的嘗試，驚訝到到啞口無言。

「雅園」占地13英畂，1982年以博物館和旅遊景點形式對外開放，每年吸引數十萬遊客，對街還有大型貓王主題娛樂中心，均由艾維斯普里斯萊企業(Elvis Presley Enterprises)擁有和經營。貓王於1977年8月去世，享年42歲。