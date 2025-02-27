移民女孩搞定紐大35萬學費 不申請學貸全靠這招

紐約大學2023年宣布，家庭收入低於10萬元的學生可免學費。圖為約紐大學的畢業生歡慶完成學業。（美聯社）

大學教育的高學費可能讓許多人望而卻步，無不學求開源節流的好辦法。而「開源」除了常見的學貸外，一名致力進入紐約大學 的女子靠著鍥而不捨地申請獎學金，加上校方補助如願就讀，她也大方公開申請的過程及方法。

華爾街 日報報導，24歲的畢爾(Sierra Bille)來自拉斯維加斯的移民家庭，她從中學就想去紐約大學讀書。她於2019年2月成功獲錄取，然而當時還未籌到錢；那年秋季新生學費加食宿的總費用為7萬5502元。

致力進入紐約大學的畢爾靠著鍥而不捨地申請獎學金和校方補助，最後如願達成目標。(取自領英網站)

畢爾自製了一個谷歌試算表，列出300多個獎學金項目，被錄取前她已經申請了其中幾十個。由於高額的獎學金都要求提供推薦信、面試和論文，後來發現申請表的大多數問題都大同小異：需要描述她克服困難的經歷，或是希望就學後產生什麼職涯影響。她成功從「麥當勞 叔叔之家慈善基金」(Ronald McDonald House Charities)獲得2000元、黑人學院聯合基金(United Negro College Fund)獲得5000元、塔可鐘基金會(Taco Bell Foundation)獲得5000元。

紐約大學告訴畢爾她沒有資格獲得學校的財務補助，她大一時獲得最高額度、超過6000元的佩爾贈款(Pell Grant )，但春季學期她仍需要籌集近六萬元。她向紐約大學經濟援助部門呼籲考慮提供援助，不然就「不能上你們大學了」。學校審查了她的文件，一周後她就獲得約3萬4千元的補助，這些錢足以入學。到了大二，她獲得更多獎學金來支付學費和大一未付完的餘額。

2023年時，紐約大學宣布家庭收入低於10萬元的學生2024年秋季起可免學費，當時畢爾暫時休學。畢爾本月3日收到學校的電郵，通知她的年度援助金增加一倍到7萬1456元，直到2026年畢業。把所有獎學金和財務補助加起來，畢爾迄今已拿到35萬元，她計畫畢業後攻讀法學院，而且也打算不花分文。

美國大學理事會(College Board)數據顯示2023-24學年，大學直接提供給學生的補助和減免達到828億元，經通膨調整後約比十年前成長了31%；平均而言助學金的漲幅高於學費漲幅。