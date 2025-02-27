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身兼多職的新州高中生SAT滿分 忙碌的他怎麼做到的？

編譯尤寶琪／綜合報導
內加西希望能到哈佛大學攻讀法律。圖為訪客在哈佛大學校園的哈佛雕像附近拍照。（美聯社）
內加西希望能到哈佛大學攻讀法律。圖為訪客在哈佛大學校園的哈佛雕像附近拍照。（美聯社）

新澤西州艾塞克斯郡西奧蘭治高中(West Orange High School)的17歲男生內加西(Sahli Negassi)，就讀高中期間內，不但從事兩項運動、擔任兩個俱樂部的會長、在多個大學先修課程(AP course)中取得優異成績，日前還做到全美每年只有不到1000名學生能做到的事，那就是在大學入學測驗SAT考試拿下滿分，並因此成為「美國總統學者計畫」(U.S. Presidential Scholars Program)的候選人。

新澤西州西奧蘭治高中17歲高中生內加西，SAT考試拿下滿分。(取自西奧蘭治公校學...
新澤西州西奧蘭治高中17歲高中生內加西，SAT考試拿下滿分。(取自西奧蘭治公校學區網站)

根據大學理事會(College Board)，SAT的平均分數為1050分，學生可以重複參加考試來取得最優成績。內加西就是如此，他雖然在第一次SAT考試中就取得了近乎完美的分數，但他並不滿意，決定再考一次，並成功拿下滿分1600分。

「內加西的SAT成績非常棒，但同樣令人驚喜的是他在這麼多種不同的活動中都能脫穎而出，」西奧蘭治高中校長格雷羅(Oscar Guerrero)在聲明中指出。

內加西進入西奧蘭治高中時，他加入了數學團隊並成為隊長，參加了田徑隊，成為越野(cross-country)隊隊長，並打破前隊長保持的5公里紀錄；同時，他還是學校弦樂團和西洋棋校隊成員，並擔任國家高中榮譽生會(National Honor Society)會長。

在如此忙碌的學校生活中，內加西還是找出時間溫習試題。他說他應試策略的重點在於「準備」。利用網路免費資源和透過練習，他意識到SAT考的不是智力，而是在測驗你的模式識別、記憶和時間管理能力。

他常把握田徑練習空檔和比賽前後溫書。「準備考試的責任全在我身上，沒有家教的幫忙，全都是靠我自己和我能找到的網站，」內加西表示，「我可以自在地運用我練得的技能，考試時就不會有壓力。」

內加西將自己的成就歸功於在他上小學前就教他讀書識字的父親，為他的成功奠定了好的基礎。內加西指出，是他父母的愛與犧牲，讓他擁有了今天堅定不移的決心。

儘管每年全國只有不到1%的學生能取得這樣的成績，但內加西卻不認為自己是「天才」或「特例」；對他來說，他的成就驗證了他背後支持系統的成功，也就是父母和老師，以及幫助他完成課程和運動的朋友們。內加西希望能進入哈佛大學攻讀法律。

SAT 新澤西州 哈佛大學

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