為工作爭取一把椅子不易 美僅數州保障「就坐權」

許多工作都需要長時間站立，但能否坐下稍事休息未必受到保障。圖為阿肯色州班頓維爾的沃爾瑪社區市場收銀員為顧客結帳。（路透）

國家職業安全與衛生研究院(National Institute for Occupational Safety and Health)調查發現，長時間站立會導致腰痛、疲勞、肌肉痠痛、腿部腫脹，還會增加心血管問題和懷孕併發症的風險，時不時改變姿勢如走動、坐下或靠一下都能減少傷害。聯合國國際勞工組織(International Labour Organization)1964年要求雇主需提供足夠且合適的座位，及合理的使用機會讓員工休息，有50多個國家批准了該協議，但美國不在其中，只有幾個州保障工作時坐下休息的權利。

美聯社報導，許多工作都需要長時間站立，但能否坐下稍事休息未必受到保障。一名擁有美法雙重國籍的蘭特姆(Margaux Lantelme)表示，法國收銀員是坐著工作的，而她現在在美國的收銀員工作則每天幾乎要站立八小時。她曾要求主管提供一椅子供她值班時可坐，但管理層變動後，她必須填寫文件才能保留這張椅子，過了幾個月還在等待批准。「未經醫生同意就不能使用椅子，這浪費金錢、時間和精力，真的很荒謬。人們應該能在工作中隨時有地方坐。」

代表約10萬名工人的零售批發及百貨公司工會(Retail, Wholesale and Department Store Union)主席阿佩波姆(Stuart Appelbaum)表示，他們一直在推動在合約談判中納入保障工作中能坐的權利。有次談判中，一位雇主反對此要求，工會談判代表便直接在中場休息時間把會議室所有椅子都搬走，最終工會成功將「就坐權」納入合約。