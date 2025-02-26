疫期轉型直銷面向消費者 陶藝家副業逆襲年營收660萬
新澤西州48歲的聯合市市民潘多爾菲(Jono Pandolfi) 原本只是將製造陶具當作副業，沒想到新冠疫情期間導致餐飲業客戶關閉而被迫改採直銷模式竟大獲成功，2024年營收超過660萬元。
潘多爾菲2004年創辦陶器公司，一開始是副業、也是他展現創意的平台，他還教授陶藝、為較大製造商代工，六年後他失去製造業的全職工作，於是專心投入副業發展公司，每周約工作60小時。
潘多爾菲和他的30人團隊經常一天之內從13個窯爐卸下1000多件陶製品，而後將盤子、碗和杯子一一運往世界各地餐廳以及家庭用戶。
潘多爾菲把各種紋理的餐具銷往數百家餐廳，並在喜劇電視劇集「熊家餐館」(The Bear) 中亮相；他表示，在大規模合作下，Jono Pandolfi Designs公司2012年開始獲利，後來爆發新冠疫情、餐廳關閉，他們改而擴大面向消費者的直銷模式，利潤豐厚。
如今，直銷占營收近一半；Jono Pandolfi Designs公司去年12月底估計， 2024年營收將超過660萬元。
對陶瓷藝術家或研究黏土的人來說，打造年營收600多萬元的企業相當困難，潘多爾菲覺得自己正在實現陶瓷藝術家的夢想。
消費者可上網買Pandolfi產品，例如四件套裝起價172元；潘多爾菲又舉例，8吋義大利麵碗單價51元，使用價值僅1元黏土，但人工費用貴得多，他不願透露公司利潤率。
燒製和上釉等製程也需要投資。自從與服飾業者Anthropologie和餐具業者Crate & Barrel等知名客戶合作，便需要更多窯爐。 潘多爾菲說，2016年起已借三筆貸款，每筆10萬至20萬元。他們完全靠自己的現金流經營，工作室大型燃氣窯每晚約可燒製500個餐盤，帶來1萬8000元潛在收入。
公司轉折點是2012年，當時NoMad旅館在紐約開業，以10萬元訂購6000多件陶製品，接了NoMad酒店專案後，潘多爾菲雇用第一位全職員工並開始買設備。
緩慢發展業務、逐步提高產量和利潤率仍是潘多爾菲的最大目標，2023年注入近520萬元收入，與2020年相較是三倍多。
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