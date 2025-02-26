疫期轉型直銷面向消費者 陶藝家副業逆襲年營收660萬

潘多爾菲的公司Jono Pandolfi Designs的部分產品。（取自Jono Pandolfi Designs官網）

新澤西州 48歲的聯合市市民潘多爾菲(Jono Pandolfi) 原本只是將製造陶具當作副業，沒想到新冠疫情 期間導致餐飲業客戶關閉而被迫改採直銷模式竟大獲成功，2024年營收超過660萬元。

潘多爾菲2004年創辦陶器公司，一開始是副業、也是他展現創意的平台，他還教授陶藝、為較大製造商代工，六年後他失去製造業的全職工作，於是專心投入副業發展公司，每周約工作60小時。

潘多爾菲和他的30人團隊經常一天之內從13個窯爐卸下1000多件陶製品，而後將盤子、碗和杯子一一運往世界各地餐廳以及家庭用戶。

潘多爾菲把各種紋理的餐具銷往數百家餐廳，並在喜劇電視劇集「熊家餐館」(The Bear) 中亮相；他表示，在大規模合作下，Jono Pandolfi Designs公司2012年開始獲利，後來爆發新冠疫情、餐廳關閉，他們改而擴大面向消費者的直銷模式，利潤 豐厚。

如今，直銷占營收近一半；Jono Pandolfi Designs公司去年12月底估計， 2024年營收將超過660萬元。

對陶瓷藝術家或研究黏土的人來說，打造年營收600多萬元的企業相當困難，潘多爾菲覺得自己正在實現陶瓷藝術家的夢想。

消費者可上網買Pandolfi產品，例如四件套裝起價172元；潘多爾菲又舉例，8吋義大利麵碗單價51元，使用價值僅1元黏土，但人工費用貴得多，他不願透露公司利潤率。

燒製和上釉等製程也需要投資。自從與服飾業者Anthropologie和餐具業者Crate & Barrel等知名客戶合作，便需要更多窯爐。 潘多爾菲說，2016年起已借三筆貸款，每筆10萬至20萬元。他們完全靠自己的現金流經營，工作室大型燃氣窯每晚約可燒製500個餐盤，帶來1萬8000元潛在收入。

公司轉折點是2012年，當時NoMad旅館在紐約開業，以10萬元訂購6000多件陶製品，接了NoMad酒店專案後，潘多爾菲雇用第一位全職員工並開始買設備。

緩慢發展業務、逐步提高產量和利潤率仍是潘多爾菲的最大目標，2023年注入近520萬元收入，與2020年相較是三倍多。