經濟不確定性高 1/3國人有「裁員焦慮」願減薪保工作

調查顯示，三分之一美國民眾有裁員焦慮症。（美聯社）

新冠疫情 帶來的陰霾依然籠罩人們心頭，經過數年動盪後許多員工仍會擔憂職業生涯遭逢巨變，患上所謂的「裁員 焦慮症」(layoff anxiety)。想要擺脫煩惱，可以從以下幾件事著手。

CNBC報導，融資公司Clarify Capital今年調查1000名美國成年民眾，其中三分之一有裁員焦慮症；年輕人的影響更顯著，Z世代擔心被解雇的比率達到40%。該公司執行長貝恩斯(Michael Baynes)表示，雖然就業 市場強勁，但經濟不確定性、高調裁員正在引發普遍焦慮，當今壓力不是「找不找得到」工作，而是「保不保得住」工作。

報告發現這種焦慮也影響了員工如何看待工作，超過三分之二更重視工作保障而非職涯發展，近三分之一的人願意減薪10%到20%來避免被裁。

求職網站ZipRecruiter另一項關於求職者信心的調查顯示，大多數員工覺得未來六個月內他們被解僱的可能性為25%。首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)指出，每月被解雇的實際人數比率要小得多，如去年12月份裁員人數總計僅180萬人，顯示裁員焦慮程度相當高。

商業網路組織BNI.com創辦人密斯納(Ivan Misner)表示，如果認為可能被裁員，不同心態會產生不同影響，可能會因為恐懼而不知所措，或因為恐懼而更專注工作，「裁員焦慮症是不可避免的，每個人或多或少都會經歷，問題是如何應對它。」

密斯納建議員工應該利用雇主提供的任何資源，例如再就業服務、履歷諮詢，以及與業務窗口建立聯繫，「一個真正強大的人際網路可以增加快速找到新職位的機會。在找工作時，推薦是非常有用的。」

Clarify Capital的貝恩斯表示，照顧財務健康同樣重要，應對裁員焦慮首先要從財務準備開始，充足儲蓄、降低債務都能提供安全網。他補充，職業適應能力也很關鍵，員工可以透過再進修課程、線上課程、認證課程、訓練營等，繼續提升專業知識以保持競爭力。此外也要掌握公司狀況，了解公司財務或重組計畫的員工，焦慮程度會較低。