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不想再害怕 一家五口3人無證 舉家離開30年美國家園

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房貸不算 97%退休族負債 平均欠逾萬元

記者顏伶如／綜合報導
最新分析研究顯示，屆臨退休年齡的人當中，高達97%還有非房貸的債務尚未還清，平均負債餘額為1萬1349元。(美聯社)
最新分析研究顯示，屆臨退休年齡的人當中，高達97%還有非房貸的債務尚未還清，平均負債餘額為1萬1349元。(美聯社)

退休無債一身輕」(Retire without debt)的目標對美國人來說愈來愈遙遠，個人理財網站LendingTree公布最新分析研究顯示，屆臨退休年齡的國人當中，高達97%還有非房貸的債務尚未還清，負債餘額平均為1萬1349元。

報告指出，退休族最常見的債務就是信用卡卡債，93%退休民眾有卡債，37%退休族則有車貸還沒還完，19%還有私人貸款，8%退休族則有學貸還沒還清。

今日美國報(USA Today)報導，研究人員擔心物價不斷上漲，對退休族帶來更大的經濟壓力。

這份研究是對全美規模最大50個城市的66歲至71歲之間民眾信用報告進行分析。

LendingTree首席信用分析師薛爾茲(Matt Schulz)表示，許多達退休年齡的民眾還有金額頗為可觀的債務需要清償。

他說，退休族靠固定收入過日子卻置身物價飛漲、高利率的時期，處境特別棘手。

薛爾茲表示，背負卡債的退休族雖然人數較多，但車貸金額通常比卡債更高，購買新車如今一個月車貸平均都超過700元。

他表示，買車開銷變得非常昂貴，貸款期間有限，利率則非常高，對依賴固定收入過生活的退休族來說，變得為難。

若以地點區分，退休族非房貸負債金額最高的10個城市包括：

1.德州聖安東尼奧，平均債務1萬8107元

2.佛州傑克森維爾(Jacksonville)，平均債務1萬7811元

3.德州達拉斯，平均債務1萬6985元

4.德州休士頓，平均債務1萬6101元

5.佛州奧蘭多，平均債務1萬5945元

6.加州河濱(Riverside)，平均債務1萬5727元

7.路易斯安納州紐奧良，平均債務1萬5108元

8.德州奧斯汀，平均債務1萬5046元

9.佛州邁阿密，平均債務1萬4397元

10.田納西州曼菲斯，平均債務1萬4204元

理財專家說，解決債務可從較高利率債務還起，例如信用卡循環利息高達20%，車貸利率則5%；日常家用則尋找可省錢的項目，思考是否真的需要兩輛車、要不要換住小屋、暑假出遊是否可以從海外改成國內、影音串流訂閱是否需要。

退休 德州 利率

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