美國人負債愈來愈高 車貸、卡債遲繳率創14年新高

紐約聯邦準備銀行指出，去年第四季全美車貸、信用卡費的嚴重遲繳率(逾期90天以上)的情況極為嚴重，達14年來最高。(美聯社)

紐約聯邦準備銀行13日發布的2024年第四季美國家庭信貸狀況綜合報告，涵蓋房貸、車貸、信用卡 、房屋資產淨值信貸(HELOC)、學貸等類別，所有主要貸款 類別均出現成長；而車貸、信用卡費的嚴重遲繳率(逾期90天以上)的情況最嚴重，達14年來最高。

有線電視新聞網(CNN)報導，去年第四季度整體債務水準增加0.5%，達到18兆400億元。紐約聯準銀行研究人員指出，車貸及卡費遲繳率上升，部分反映了新冠疫情 影響，和相關供應鏈中斷導致車價大幅上漲。

整體債務的遲繳率上升至3.6%，儘管如此仍低於疫情前水準。信用卡債務雖突破1兆2000億元、較去年第四季成長7.3%，不過這是2021年來最小的年度增幅。

線上貸款集團LendingTree首席信貸分師舒爾茨(Matt Schulz)13日表示，車貸遲繳的消息令人不安。「許多美國人的工作都仰賴汽車，所以這往往是需要優先付掉的帳單之一。如果人們付不出車貸，這可能暗示他們其他的帳單也付不出來。」卡費似乎就是這種情況，費城聯準銀行上個月的報告稱去年第三季，信用卡帳單僅付最低應繳金額的信用卡帳戶比率攀升至12年來最高。

雖然債務餘額上升，但值得注意的是收入也在增加；德銀資深美國經濟學家瑞安(Brett Ryan)指出目前家庭資產負債表總體狀況相當良好。舒爾茨指出，報告看來似乎美國民眾的財務狀況總體還行，但情況很容易變化，如果碰到失業、緊急醫療情況或其他重大意外便會急轉直下。

38歲的查維斯(Monica Chavez)和她的家人便是如此。原是白領的查維斯被裁員後長期失業，她的未婚夫則因傷無法經營他的小生意。她只能推掉牙齒、腫瘤切除後的後續檢查，削減三個孩子的課外活動等等開支。儲蓄帳戶、退休帳戶耗盡後，她開始跟家人借錢，也靠信用卡預支現金付房貸，但額度即將達到上限。

她說：「這個月實際上是我第一次遲繳卡費，我還沒有逾期30天以上過…只付最低應繳金額幾乎就是我們目前所能應付的了。」