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負鼠闖民宅 吞掉整個好市多蛋糕動彈不得 送醫暴紅

編譯俞仲慈／綜合報導
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人稱內布拉斯加「蛋糕大盜」的野生負鼠。(內布拉斯加野生動物康復中心)
人稱內布拉斯加「蛋糕大盜」的野生負鼠。(內布拉斯加野生動物康復中心)

內布拉斯加州一隻野生負鼠(opossum)因為飢腸轆轆闖入民宅偷吃一整個好市多(Costco)巧克力蛋糕，造成身體不適，所幸被屋主發現及時送醫，新聞曝光後也讓這隻「蛋糕大盜」聲名大噪。

有線電視新聞網(CNN)報導，本月9日奧馬哈市(Omaha)房地產仲介杜蓋特(Kim Doggett)22歲的兒子海登(Hayden Doggett)警告母親：「妳的沙發上有一隻負鼠。」

內布拉斯加州一隻野生負鼠闖入民宅偷吃一整個好市多巧克力蛋糕，造成身體不適，所幸被...
內布拉斯加州一隻野生負鼠闖入民宅偷吃一整個好市多巧克力蛋糕，造成身體不適，所幸被屋主發現及時送醫。(內布拉斯加野生動物康復中心)

杜蓋特一開始並不相信：「我真的以為他在跟我開玩笑，於是打開後門走出去，一開燈我就大叫：天啊，我當時猜牠一定吃下好市多蛋糕，因為整個蛋糕幾乎散落在沙發旁的地板。」 

杜蓋特母子一度想把負鼠趕走卻沒有成功，猜想可能是巧克力蛋糕讓牠不舒服，於是致電美國人道協會(American Humane Society)求助並交給後者對負鼠進行健康檢查。

隔天負鼠被送往內布拉斯加野生動物康復中心(Nebraska Wildlife Rehab)救治，獸醫診斷負鼠因吃掉一大塊好市多蛋糕必須住院治療，不過反倒救了牠一命。

獸醫史達斯尼(Laura Stastny)表示：「牠很幸運被及時捕獲，得以送來我們醫院並診斷出可能罹患野生動物致命性疾病。」

內布拉斯加野生動物康復中心趁機推出一款「蛋糕大盜」T恤義賣籌款，背面還印上負鼠的...
內布拉斯加野生動物康復中心趁機推出一款「蛋糕大盜」T恤義賣籌款，背面還印上負鼠的住院紀錄。(內布拉斯加野生動物康復中心)

負鼠偷吃蛋糕送醫治療的新聞曝光後，引起許多網友關注，在野生動物救援機構工作網友在社群平台臉書發文表示：「小姐們，我們都經歷過那種感覺。」 另一位網友也分享自身經驗：「每當我獨自吃完一整塊蛋糕，我也開始呼吸困難，也許不是好市多蛋糕引起，但這種事肯定不只發生一次。」

康復中心自收治負鼠也趁機推出一款「蛋糕大盜」(Cake Bandit)T恤，背面還印上住院紀錄並在臉書發文分享：「我們想透過這款T恤慶祝本周最勁爆的新聞，以支持我們拯救本土野生動物的任務，並為更多這類感人事蹟作出貢獻。」

史塔斯尼透露負鼠痊癒後數周內可望返回棲息地：「對於野放牠，我們抱持樂觀態度，但可能要等到3月底或4月初才能讓牠回歸大自然。」

好市多10吋巧克力蛋糕。(好市多官網)
好市多10吋巧克力蛋糕。(好市多官網)

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