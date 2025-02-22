史上最老的鳥媽媽 75歲信天翁 產卵孵小鳥

名叫「威絲頓」的雌性黑背信天翁，長年棲息在夏威夷檀香山「中途島國家野生動物保護區」，隻據推斷年齡已達75歲，但仍能產卵，並在一月底成功孵化出小鳥，創下野生鳥類媽媽最高齡紀錄。(路透)

當年紀來到74歲，多數人幾乎都是以祖父母身分含飴弄孫，而非擔任養兒育女的父母親，不過夏威夷州 有一隻據推斷年齡已達75歲的野生母信天翁仍能產卵，並成功孵化出小鳥，創下野生鳥類媽媽最高齡紀錄。

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根據今日美國報(USA Today)報導，這隻名叫「威絲頓」(Wisdom)的黑背信天翁(Laysan Albatross)，長年棲息在夏威夷檀香山「中途島國家野生動物保護區」(Midway Atoll National Wildlife Refuge)。

去年12月聯邦魚類與野生動物管理局(USFW)「哥倫布太平洋西北」(Columbia Pacific Northwest)分局發現「威絲頓」懷孕，與當時新伴侶產下四年來第一顆卵，創下世界上已知野生鳥類最高齡紀錄。

雖然「威絲頓」是一位高齡產婦，但是孵卵經驗豐富，已於上個月30日成功孵出一隻小鳥，接著在2月第一周，「威絲頓」暫別為人母責任，外出覓食，至於牠的伴侶則繼續照顧小鳥。

本月7日監視器拍到「威絲頓」返家，只見牠溫柔碰觸毛茸茸的灰白色小鳥，讓孩子無憂無慮躺在媽媽腳邊，溫馨的畫面令人感動。

據了解，黑背信天翁五歲前並沒有繁殖能力，而USFW則宣稱是在20世紀50年代、也就是1956年首次發現「威絲頓」產卵，於是為牠配戴追蹤器長期監測行蹤，USFW堅信，身為全世界已知最高齡鳥類的「威絲頓」多年來已經孵育多達30隻小鳥。

報導指出，「威絲頓」過去曾與一隻名叫「艾克亞克邁」(Akeakamai)信天翁交配，但近幾年來這隻公信天翁消失匿跡、下落不明。去年11月，保育單位首度拍攝到「威絲頓」身邊出現一名新伴侶。