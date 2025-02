曾保護歐巴馬一家 美國史上獲獎最多的警犬「颶風」去世

美國史上獲獎最多的警犬,16歲的比利時瑪連萊牧羊犬「颶風」,已於日前去世。(美聯社)

16歲的比利時瑪連萊牧羊犬(Belgian Malinois)「颶風 」(Hurricane),是美國史上獲獎最多的警犬;但這隻四條腿的美國英雄,日前去世了。

「儘管我們知道這個時刻即將到來,但卻無法為此做好準備。我們很想念牠。這是一個無法填補的巨大空洞,」颶風的搭檔(handler)馬歇爾·米拉奇(Marshall Mirarchi)在17日表示。

警犬「颶風」曾是美國特勤局(U.S. Secret Service)的特種作戰犬(Special Operations Canine),2014年,時任總統歐巴馬及其家人都在白宮 時,成功制伏一名闖入白宮的歹徒,並因此獲頒勳章。

颶風後來在2016年因事故中受傷而以醫療因素退役。

「颶風」曾是美國特勤局(U.S. Secret Service)的特種作戰犬,和牠的搭檔馬歇爾·米拉奇,曾在2014年歐巴馬總統任內,成功制伏一名闖入白宮的歹徒。(美聯社)

由於牠的英勇行為,颶風獲得無數榮譽,包括美國特勤局功績獎(United States Secret Service Award for Merit)、國土安全部 英勇獎(Department of Homeland Security Award for Valor)、PDSA(人民傷病動物診所)功績勳章以及美國醫學中心Top Dog等;牠同時也因成為史上第一隻獲得「戰爭與和平動物傑出服役勳章」的狗,創下歷史。

颶風和米拉奇也為保護歐巴馬一家所做的貢獻,共同獲得由國土安全部長傑·約翰遜(Jeh Johnson)所頒發的國土安全部長英勇獎(Secretary's Award for Valor)。

退休後,颶風的傳奇成就則是透過颶風英雄基金會(Hurricane's Heroes)繼續傳承下去;該基金會是以颶風之名義成立,旨在幫助支付退役工作犬的醫療費用。自2020年以來,颶風英雄組織已經照顧了超過150退役軍犬和政府工作犬。

颶風在去世之前,搭乘西南航空(Southwest Airlines)「自由一號」(Freedom One)飛機返回華府時,還在機上受到特別的表彰。

颶風在白宮與牠原來的特勤局夥伴重聚;他們還送了一塊匾額以及一面曾飄揚在警犬訓練中心的美國國旗給颶風。

為了紀念颶風的一生,非營利組織「颶風英雄基金會」將繼續籌集資金,為退休的警犬英雄們支付醫療費用。