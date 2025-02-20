我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

為何不給雞隻打禽流感疫苗？原來攸關60億肉品出口市場

編譯陳韻涵／綜合報導
專家說疫苗不是萬靈丹，卻是可降低病毒傳播的最佳現有工具。圖為印度養雞場員工給雞隻打疫苗。（路透）
專家說疫苗不是萬靈丹，卻是可降低病毒傳播的最佳現有工具。圖為印度養雞場員工給雞隻打疫苗。（路透）

禽流感疫情在美國益發猖獗，影響鳥類、乳牛甚至人類，為何不給家禽接種疫苗的議題引發關注。新聞周刊(Newsweek)報導，許多國家已將疫苗當作防治高感染率的H5N1病毒手段，但美國基於貿易和後勤挑戰，持續觀望。

H5N1禽流感疫苗已上市多年，且研究顯示此疫苗可有效降低家禽染病及傳播病毒的能力。

美國農業部(USDA)表示，目前有幾種禽流感疫苗獲得授權，但當前疫情爆發期間，這些疫苗尚未批准使用。衛生部在1月撥款5.9億元，交予莫德納(Moderna)公司研發mRNA流感疫苗，其中包括禽流感疫苗。

荷蘭和法國等國已研發並測試H5N1疫苗，墨西哥及其他國家也讓家禽接種疫苗，目前僅有零星病例。法國2023年針對鴨子農場施打疫苗且證實有效；2023年秋季到2024年4月間，法國僅通報十起疫情爆發，相比前一年同期為315宗。

2024年12月18日，法國宣布已消滅禽流感病毒，這在極大程度上歸功於疫苗接種計畫；然而，法國甫宣布抗疫成功不出數日，兩間法國農場再次爆發疫情，凸顯遏制致命禽流感的挑戰艱鉅。

致力終結工業化畜牧（factory farming）的倡議組織「農場前進」(Farm Forward)執行董事德科里奧利(Andrew deCoriolis)表示，疫苗「不是萬靈丹」，卻是「可降低病毒傳播的最佳現有工具，且生物安全防治辦法顯然行不通」。

美國畜牧業者基於接種疫苗可能對肉品出口的潛在影響，拒絕讓家禽接種疫苗，畢竟這攸關每年上看60億元的家禽出口市場。大多數國家，包含美國家禽的主要進口國，拒絕承認接種疫苗的肉品就沒有染疫。

德科里奧利說：「美國不讓家禽接種禽流感疫苗的唯一原因，就是養雞業者不願意；肉品產業的商業模式仰賴出口市場，他們不想失去這塊大餅。」

全國養雞協會(National Chicken Council)公開提出此一擔憂，該協會2023年的公關副總裁蘇柏(Tom Super)當時告訴有線電視新聞網(CNN)，保護貿易關係是反對疫苗接種的主因。

美國農業部也承認前述挑戰，該部發言人表示，「國家疫苗接種策略面臨在國內實施的挑戰，如有效的策略成本和後勤作業、制定適當的監測計畫，以及盡可能不影響貿易等。」

美國養雞業者擔心雞隻注射禽流感疫苗會影響龐大出口市場而反對。圖為中國安徽省工人為...
美國養雞業者擔心雞隻注射禽流感疫苗會影響龐大出口市場而反對。圖為中國安徽省工人為小雞注射禽流感疫苗。（路透）

流感疫苗 禽流感 疫情

上一則

2架小飛機亞利桑納機場附近上空互撞 2死

下一則

「地表最聰明AI」馬斯克推Grok 3挑戰OpenAI、DeepSeek

延伸閱讀

從墨帶生蛋入境違法 海關查扣數量大增29% 初犯罰1000

從墨帶生蛋入境違法 海關查扣數量大增29% 初犯罰1000
鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險

鄔西普醫師籲善用疫苗 接受各大保險
划不來 攜帶生雞蛋入美遭查扣 初犯即罰1000

划不來 攜帶生雞蛋入美遭查扣 初犯即罰1000
北卡流感病例增多 今年已2童死亡 衛生廳籲接種疫苗

北卡流感病例增多 今年已2童死亡 衛生廳籲接種疫苗

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

2025-02-19 15:13
比爾蓋茲近期受訪時，分享他對人類社會面臨危機不斷演變的觀點，若他重返年輕的時候，他擔憂的不會只有原子彈而已。美聯社

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

2025-02-19 11:25
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
一段新披露的影像拍到達美航空在加拿大機場翻覆的整個過程。(擷自X@ air plus news)

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

2025-02-18 12:48

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外