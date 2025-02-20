為何不給雞隻打禽流感疫苗？原來攸關60億肉品出口市場

專家說疫苗不是萬靈丹，卻是可降低病毒傳播的最佳現有工具。圖為印度養雞場員工給雞隻打疫苗。（路透）

禽流感疫情 在美國益發猖獗，影響鳥類、乳牛甚至人類，為何不給家禽接種疫苗的議題引發關注。新聞周刊(Newsweek)報導，許多國家已將疫苗當作防治高感染率的H5N1病毒手段，但美國基於貿易和後勤挑戰，持續觀望。

H5N1禽流感疫苗 已上市多年，且研究顯示此疫苗可有效降低家禽染病及傳播病毒的能力。

美國農業部(USDA)表示，目前有幾種禽流感疫苗獲得授權，但當前疫情爆發期間，這些疫苗尚未批准使用。衛生部在1月撥款5.9億元，交予莫德納(Moderna)公司研發mRNA流感疫苗，其中包括禽流感疫苗。

荷蘭和法國等國已研發並測試H5N1疫苗，墨西哥及其他國家也讓家禽接種疫苗，目前僅有零星病例。法國2023年針對鴨子農場施打疫苗且證實有效；2023年秋季到2024年4月間，法國僅通報十起疫情爆發，相比前一年同期為315宗。

2024年12月18日，法國宣布已消滅禽流感病毒，這在極大程度上歸功於疫苗接種計畫；然而，法國甫宣布抗疫成功不出數日，兩間法國農場再次爆發疫情，凸顯遏制致命禽流感的挑戰艱鉅。

致力終結工業化畜牧（factory farming）的倡議組織「農場前進」(Farm Forward)執行董事德科里奧利(Andrew deCoriolis)表示，疫苗「不是萬靈丹」，卻是「可降低病毒傳播的最佳現有工具，且生物安全防治辦法顯然行不通」。

美國畜牧業者基於接種疫苗可能對肉品出口的潛在影響，拒絕讓家禽接種疫苗，畢竟這攸關每年上看60億元的家禽出口市場。大多數國家，包含美國家禽的主要進口國，拒絕承認接種疫苗的肉品就沒有染疫。

德科里奧利說：「美國不讓家禽接種禽流感疫苗的唯一原因，就是養雞業者不願意；肉品產業的商業模式仰賴出口市場，他們不想失去這塊大餅。」

全國養雞協會(National Chicken Council)公開提出此一擔憂，該協會2023年的公關副總裁蘇柏(Tom Super)當時告訴有線電視新聞網(CNN)，保護貿易關係是反對疫苗接種的主因。