不想被查稅 3報稅地雷注意別踩

無論收入多寡，申報者都不應將報稅金額四捨五入或粗估支出，否則易被查稅。（美聯社）

全國納稅人正在提交年度報稅 單，不少人擔心自己的報稅可能被國稅局（IRS ）挑出來查；國稅局則打算將最富有納稅人的查稅率提高一倍以上。稅務專家提醒納稅人，務必保留收據等紀錄作為申報證據，以下三大常見報稅警訊較易成為查稅目標：

少報收入

IRS會透過雇主和金融機構發送給納稅人和IRS的稅務表格，查找「少報」收入；其中包括W-2工資表、1099-NEC合約表或零工表、1099-B投資損益表等等。註冊會計師協會（AICPA）稅務實務和道德總監伊麗莎白．楊格（Elizabeth Young）表示，IRS軟體會將這些稅表與納稅人申報單相互對比，若不相符就會予以「標註準備查稅」。

扣稅金額占收入高比率

金融服務公司CBIZ國家稅務辦公室董事總經理巴蘭（Mark Baran）表示，IRS還可能針對扣稅額高於類似收入等級者進行審計。IRS軟體程式運用演算法，可將納稅者的申報金額與其他類似稅級者的申報金額相比較，以確定每個人扣稅額度是否高於平均水平。

巴蘭舉例，假如你的慈善捐款扣除額佔調整後的總收入30%到50%，就會引來進一步審視。

工作所得抵稅（EITC）申報人的查稅率較高

另一個常見審計目標，主要針對低收入 至中等收入工人的可退還抵稅，也就是工作所得抵稅。雪城大學（Syracuse University）法學教授、低收入稅務辦公室主任納索 (Robert Nassau) 表示，EITC的申請資格取決於收入、居住地和家庭規模，不當申報會受到特別關注。

兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）指出，儘管高收入者更可能面臨查稅，但EITC申請者的查稅率比其他申報者高出5.5倍，部分原因正是不當申報。

巴蘭另外強調，無論收入多寡，申報者都不應將自己的報稅金額四捨五入或粗估支出，「如果這麼做，就等著被查稅吧」。

不過國稅局查稅的比率並不高，個人納稅人的查稅率為0.44%。巴蘭表示，若發現只是錯誤或無心遺漏，通常都以通訊方式進行查稅。2023會計年度超過77%是以這種方式查稅，其他則是面對面的實地查稅。其實只要稅表資料都有收據和紀錄來佐證，巴蘭說沒什麼可擔心的。