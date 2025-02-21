屋主別忘了 7項支出 報稅可享減免

如果屋主改用或安裝節能設備，有資格獲得州和聯邦抵稅。圖為肯塔基州一棟住家屋頂安裝太陽能板。（美聯社）

報稅 季節已登場，根據國稅局 規定，屋主有資格享受一系列稅收減免，不要錯過。ealtor.com 彙整後列出以下七項屋主減免稅項目。

1. 房貸利息

房貸利息扣除額是最受屋主歡迎的減稅優惠之一。國稅局允許扣除75萬元以內房貸所付利息，已婚且單獨報稅的人，扣除額降低至37萬5000元。2017年12月16日前借到的房貸，則是100萬元內可申報利息扣稅。

2. 房地產 稅

屋主可從聯邦稅中扣除地方房產稅(Property taxes)，但扣除上限為1萬元，包括州稅和地方稅 (state and local taxes ，SALT)。在高稅率州，許多屋主完全扣除房地產稅之前就已經達到SALT上限。

3. 家庭辦公室

在家工作者也可能有資格獲大額減免。家庭辦公室(In-home offices)專門且定期用來工作，國稅局允許扣除部分住房費用，包括水電費和維修費；在家工作者(At-home employees)甚至可扣除家庭辦公室面積的費用。簡化的扣除上限為300平方呎。

自雇人士、零工和獨立包商將受益最多。遠距工作者(work from home )也可依住房一定比率申報扣除，但國稅局對此要求很嚴格，務必保存紀錄備查。

4. 節能抵稅

如果屋主改用或安裝節能設備，有資格獲得州和聯邦抵稅。太陽能板、節能暖通空調系統和地熱供暖，通常都享有州和聯邦抵稅。

抵稅(credits)直接減少應該付的稅金，特別有價值，與降低課稅收入的扣除額(deductions)不同。

5. 屋主協會費用

根據DoorLoop調查，全美約35%的人報告平均支付3500元屋主協會費用(homeowners association fee, HOA fee)。屋主如果將私人住宅用於出租或商業目的便可扣除費用。聯邦政府將租賃或辦公空間的HOA費用歸類為商業投資。

6. 家庭開支

如果將房屋的一部分專門用於商業用途，與房屋相關的費用如房貸利息、水電費和維修費都可以扣除。這一項福利適用於自雇人士，而不是一般拿W-2表格的受雇人員。

7. 醫療必要的住房改造