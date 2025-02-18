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2024 YR4小行星撞地球機率增至3.1% 創現代觀測紀錄新高

中央社華盛頓18日綜合外電報導
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天文學家從2024 YR4亮度判斷，估計它大小約介於40到90公尺之間。(NASA)
天文學家從2024 YR4亮度判斷，估計它大小約介於40到90公尺之間。(NASA)

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）今天公布的數據，一顆威力足以夷平一座城市的小行星，如今有3.1%機會於2032年撞上地球，是現代預測紀錄上最具威脅性的太空岩石。

法新社報導，風險雖變大，但專家表示無須驚慌：全球天文學人士都目不轉睛地追進度，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測點下個月也將轉向這顆代號2024 YR4的小行星。

2024 YR4是去年12月27日首度由智利柳樹天文台（El Sauce Observatory）所發現。

天文學家從2024 YR4亮度判斷，估計它大小約介於40到90公尺之間。分析光線特徵之後，判定它有著相當典型的構造，而非罕見富含金屬的小行星。

2024 YR4撞地球的可能性1月29日破1%時，國際小行星預警網（International Asteroid Warning Network，IAWN）曾發布過警告備忘錄。自此之後，機率雖有波動但維持走升趨勢。

根據NASA最新計算，2024 YR4於2032年12月22日撞地球的概率來到3.1%。

上一次對地球構成這類威脅且尺寸大過30公尺的小行星，為2004年代號99942的阿波菲斯（Apophis）。這顆小行星一度有著2.7%機會於2029年撞擊地球，但經過更多觀測之後，這個可能性已被排除。

如果風險破10%，歐洲太空總署（European Space Agency）行星防禦辦公室主管莫伊斯（Richard Moissl）解釋說，國際小行星預警網將會發出正式警告，「對領土內有區域受撞擊威脅的各聯合國成員國發布建議，展開地面準備」。

然而，不同於6600萬年前一顆導致恐龍滅絕的10公里寬小行星，2024 YR4等級被列為「城市殺手」而非全球性災難，但仍足以造成相當程度的破壞。

它潛在的破壞性與尺寸無關，而是在於速度，因為若真的撞上，時速有可能直逼4萬英里（6.4萬公里）。

若它進入地球大氣層，最可能的情況是在半空中爆炸，且威力約等同8百萬噸（megatons）TNT炸藥、廣島原子彈威力500倍以上。

然而，非營利的行星學會（The Planetary Society）首席科學家貝茲（Bruce Betts）說，如果2024 YR4真實尺寸比較接近預估值的高端，也不能排除產生撞擊坑的可能性。

至於潛在撞擊範圍，則跨越東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯半島和南亞。然而，莫伊斯強調，現在還遠遠不到民眾需要做出移居這類激烈決定的時候。

好消息是，還有很充分的時間做出因應作為。

NASA的2022年「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）任務就證明，太空飛行器可以成功撞偏小行星行徑軌道。此外，科學家也曾提出過其他方式的理論，例如利用雷射蒸發小行星表面物質以產生推力、利用太空船重力來拉偏它的行徑軌道，或甚至利用核爆作為最後手段。

韋伯太空望遠鏡 NASA

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