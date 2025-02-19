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川普嚴打偷渡 參議員：從佛州入境 中國偷渡客增80倍

編譯尤寶琪／綜合報導
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佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

一位聯邦參議員表示，美國政府知道移民從巴哈馬搭船湧入美國將會成為「現實」。

佛羅里達州參議員艾希莉．穆迪(Ashley Moody)在接受有關移民問題的採訪時宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)2月5日報告指出，4日在距離巴哈馬自由港(Freeport)約25哩處，攔截到一名划槳板的中國移民；該移民被送回了巴哈馬。

關於這些移民進入美國的路線，穆迪形容說：「我們知道有些路線是從中國出發，先飛往倫敦，然後再飛往巴哈馬，接著他們乘船或其他臨時水上設備進入佛羅里達。」

穆迪接著說：「然後，這些移民一路上有多次機會可停下來，尋求不受迫害，但他們卻是抵達美國後才申請庇護。我知道總統川普正在進一步研究這問題。」

穆迪指出，「如你所知，他從上任第一天開始就發布行政命令，停止詐騙和虛假庇護申請的瘋狂行為，並關閉了南部邊境。」

她警告說，由於關閉美國南部邊境以及增派海岸防衛隊兵力，移民人數將會激增；海防隊在1月宣布將增加包括巴哈馬和南佛州之間的海上邊界部署。

她說：「大家都知道，由於目前的情況，移民從巴哈馬湧入的情況將成為現實。」

從2020年新冠疫情開始以來，抵達佛州的中國移民就持續增加。根據海關與邊境保護局(CBP)的資料，在2020年，佛州邊境保護局官員與406名中國移民接觸。到了2024年，人數增至723人，也就是增加了78%。

巴哈馬一向是移民前往佛州的出發點，特別是古巴人和海地人。但最近把巴哈馬作為搭船偷渡起點的中國移民大增，引來巴哈馬和美國官員的審視，他們想知道的一個問題是：這是大規模偷渡行動的一部分，還是中國移民因南部邊界關閉而改變來美路線。

此外，巴哈馬防衛軍(Defence Force)指揮官雷蒙德．金恩(Raymond King)之前曾告訴過「論壇報」(The Tribune)，由於川普政府撤銷臨時保護身分(temporary protected status，TPS)和居留擔保政策(Residency Sponsorship Policies)，可能會迫使上千萬移民回到不穩定或不安全的環境中，並可能引發包括巴哈馬在內的加勒比地區非法移民人數激增。

美國海防隊4日在距離巴哈馬自由港約25哩處的海上，攔截到一名划槳板的中國移民；該...
美國海防隊4日在距離巴哈馬自由港約25哩處的海上，攔截到一名划槳板的中國移民；該移民被送回巴哈馬。(海防隊照片)

非法移民 佛州 邊境

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