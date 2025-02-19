中國女偷渡來美 先飛倫敦再到巴哈馬搭船 花3.2萬「自由」2分鐘

科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

超過3萬5000名中國移民 2023年從南部邊境 入美，但由於美墨雙方加強執法，越境人數大幅下降，其他替代路線，如從巴哈馬群島出發的海上路線可能變得更為熱絡，因為許多國家入境巴哈馬皆免簽。佛州邁阿密附近的科勒爾蓋布爾斯市(Coral Gables)便是上岸點之一，1月就攔截到數十名非法中國移民，其中一名女子接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪，講述她這趟開價3萬2000美元、風浪顛簸的來美經歷。

據報導，這名女子1月17日被捕，是當天因涉嫌人口走私或販運而在科勒爾蓋布爾斯被拘留的30人之一，其中21人來自中國，他們躲在U-Haul貨車內，附近保全以為是綁架而報警。該中國婦女透露是在網路聯繫上偷渡 集團的，「網上可以找到偷渡所需的所有資訊」，而負責偷渡活動的人位於福建，「偷渡是福建人的傳統行業…他們管理所有海上航線，知道該做什麼。」

從福建偷渡入美 最常見

從80年代以來，偷渡是中國移民入美的常見方式，特別是從福建。現在借助新技術及微信等應用程式，更可以在不同地點溝通和交接，為移民偽造文件、開發人跡罕至的路線。

女子說蛇頭為她安排的路線是先飛往倫敦，然後飛往巴哈馬首都拿騷(Nassau)，最後登上兩艘開往佛州的船。蛇頭雇用了各城市的當地人士來安排住處、運送移民，但整個計畫和後勤工作都是由中國集團協調。這些服務並不便宜，女子稱她已支付了1萬元的押金，並承諾安全抵達美國後再支付2萬2000元；不過她現在被警方拘留，不算安全抵達，因此不必支付剩餘款項。

歷經空中旅行後，女子坐上前往巴哈馬海域的船，大浪猛烈地搖晃著船身，「我當時以為我們都要翻船了。」在海上航行了幾個小時後，船最終停在一個偏遠的島嶼上，當時已經接近午夜，氣溫驟降、颳著大風。她說移民們被告知不要打開手機，因為擔心燈光會暴露行蹤。等到黎明時分，她登上了第二艘船，前往科勒爾蓋布爾斯。她回憶，當船到達時，所有乘客的臉上都洋溢著高興的笑容，但這種幸福並沒有持續太久，「僅僅兩分鐘後，我們就全部被逮捕了。」

女子補充說，乘客支付的費用並不相同，「每個人收費都根據各自情況而定…有能力付更多錢的人就會被開更高的價格；付的錢愈多，所走的路線危險性就愈低。」

稱中國沒人權 必須離開

不過女子說，為了逃避住在中國的「恐懼和迫害」，她非常願意付出這個價碼。她住在中國某個繁忙大都市，當時嚴格的新冠疫情封鎖政策讓她忍不住上街抗議，但遭到當局騷擾，導致她覺得自己必須離開，抵美被捕後，她請了一名律師來處理她的庇護申請。她在談到中國國家主席習近平時表示：「中國沒有法治、沒有人權，人民由皇帝統治。我們所有的自由都被剝奪了，什麼都不剩了，」稱在中國生活實在難以忍受，她說離開中國的決定是迫於無奈，「我很害怕回去，我知道糟糕的事情會發生在我身上。」

相較之下，女子稱自從被美國海關和邊境保護局(CBP)拘留以來，她受到良好對待。「這裡每個人都對我很好，他們甚至祝我農曆新年快樂。」她最終希望能與另一州的親戚團聚，現須等待庇護聽證會決定命運，但她很樂觀，「美國是個尊重法治、尊重人權的國家，這就是美國是世上最好國家的原因。」