我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普開鍘司法部 拜登時代聯邦檢察官全開除

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

中國女偷渡來美 先飛倫敦再到巴哈馬搭船 花3.2萬「自由」2分鐘

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)
科勒爾蓋布爾斯市警局和聯邦移民當局1月28日逮捕了當月第二批從巴哈馬坐船偷渡的中國移民。(美聯社)

超過3萬5000名中國移民2023年從南部邊境入美，但由於美墨雙方加強執法，越境人數大幅下降，其他替代路線，如從巴哈馬群島出發的海上路線可能變得更為熱絡，因為許多國家入境巴哈馬皆免簽。佛州邁阿密附近的科勒爾蓋布爾斯市(Coral Gables)便是上岸點之一，1月就攔截到數十名非法中國移民，其中一名女子接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪，講述她這趟開價3萬2000美元、風浪顛簸的來美經歷。

據報導，這名女子1月17日被捕，是當天因涉嫌人口走私或販運而在科勒爾蓋布爾斯被拘留的30人之一，其中21人來自中國，他們躲在U-Haul貨車內，附近保全以為是綁架而報警。該中國婦女透露是在網路聯繫上偷渡集團的，「網上可以找到偷渡所需的所有資訊」，而負責偷渡活動的人位於福建，「偷渡是福建人的傳統行業…他們管理所有海上航線，知道該做什麼。」

從福建偷渡入美 最常見

從80年代以來，偷渡是中國移民入美的常見方式，特別是從福建。現在借助新技術及微信等應用程式，更可以在不同地點溝通和交接，為移民偽造文件、開發人跡罕至的路線。

女子說蛇頭為她安排的路線是先飛往倫敦，然後飛往巴哈馬首都拿騷(Nassau)，最後登上兩艘開往佛州的船。蛇頭雇用了各城市的當地人士來安排住處、運送移民，但整個計畫和後勤工作都是由中國集團協調。這些服務並不便宜，女子稱她已支付了1萬元的押金，並承諾安全抵達美國後再支付2萬2000元；不過她現在被警方拘留，不算安全抵達，因此不必支付剩餘款項。

歷經空中旅行後，女子坐上前往巴哈馬海域的船，大浪猛烈地搖晃著船身，「我當時以為我們都要翻船了。」在海上航行了幾個小時後，船最終停在一個偏遠的島嶼上，當時已經接近午夜，氣溫驟降、颳著大風。她說移民們被告知不要打開手機，因為擔心燈光會暴露行蹤。等到黎明時分，她登上了第二艘船，前往科勒爾蓋布爾斯。她回憶，當船到達時，所有乘客的臉上都洋溢著高興的笑容，但這種幸福並沒有持續太久，「僅僅兩分鐘後，我們就全部被逮捕了。」

女子補充說，乘客支付的費用並不相同，「每個人收費都根據各自情況而定…有能力付更多錢的人就會被開更高的價格；付的錢愈多，所走的路線危險性就愈低。」

稱中國沒人權 必須離開

不過女子說，為了逃避住在中國的「恐懼和迫害」，她非常願意付出這個價碼。她住在中國某個繁忙大都市，當時嚴格的新冠疫情封鎖政策讓她忍不住上街抗議，但遭到當局騷擾，導致她覺得自己必須離開，抵美被捕後，她請了一名律師來處理她的庇護申請。她在談到中國國家主席習近平時表示：「中國沒有法治、沒有人權，人民由皇帝統治。我們所有的自由都被剝奪了，什麼都不剩了，」稱在中國生活實在難以忍受，她說離開中國的決定是迫於無奈，「我很害怕回去，我知道糟糕的事情會發生在我身上。」

相較之下，女子稱自從被美國海關和邊境保護局(CBP)拘留以來，她受到良好對待。「這裡每個人都對我很好，他們甚至祝我農曆新年快樂。」她最終希望能與另一州的親戚團聚，現須等待庇護聽證會決定命運，但她很樂觀，「美國是個尊重法治、尊重人權的國家，這就是美國是世上最好國家的原因。」

從去年10月開始的2025會計年度，從巴哈馬偷渡入美、在佛羅里達州邁阿密附近被抓到的中國移民，目前已達2024會計年度的四分之三。移民政策研究所(Migration Policy Institute)移民政策計畫主任梅斯納(Doris Meissner)表示，移民改從巴哈馬來美並不令人意外，川普政府的新政策導致蛇頭採取觀望態度，同時也可能測試經過不同地區的其他路線。

中國移民海路的偷渡路線之一，是從倫敦飛到巴哈馬，再搭船到佛州。圖為巴哈馬自由港的...
中國移民海路的偷渡路線之一，是從倫敦飛到巴哈馬，再搭船到佛州。圖為巴哈馬自由港的遊輪港口。(美聯社)

移民 偷渡 邊境

上一則

2024 YR4小行星撞地球機率增至3.1% 創現代觀測紀錄新高

下一則

擦出火球、瀰漫煤油味 達美客機降翻覆 乘客回憶倒掛「像蝙蝠」

延伸閱讀

保護餐飲業服務權益 議員提「防小費被盜案」

保護餐飲業服務權益 議員提「防小費被盜案」
大馬聯誼會22日辦講座 解讀移民政策

大馬聯誼會22日辦講座 解讀移民政策
跟進巴拿馬、瓜地馬拉 哥斯大黎加接收美國驅逐移民

跟進巴拿馬、瓜地馬拉 哥斯大黎加接收美國驅逐移民
紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

熱門新聞

（取自微博/CCTV國際時訊）

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

2025-02-17 20:15
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
乘客寇科夫分享獲救影片，左圖可見座位顛倒，人員腳踩天花板被扶出機艙；右圖為機組人員攙扶乘客下機。(取材自X平台@NewJerseyExit63)

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

2025-02-17 21:50
警方發現屋內雜亂骯髒，垃圾堆積，遍布糞便，浴缸及廁所裡滿是排泄物。(取自奧克蘭郡警局)

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

2025-02-17 19:36

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024陸娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她