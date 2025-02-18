嬰兒潮世代邁入80歲 80歲以上將達1880萬 安養住居供不應求
華爾街日報(WSJ)報導，1946年出生的第一批嬰兒潮世代明年將正式邁入80大關；而且在2030年之前，全國80歲以上人口將增加400多萬，達到1880萬人。建築商必須興建比目前多一倍的安養住居單位，才能符合需求；高齡人口住居市場可望重新振作。
WSJ指出，由過往經驗來看，80歲是個門檻，愈來愈多高齡人士發現自己住在家中不再舒服或安全，而想找老年安養機構，結果發現自己要排隊等候入住；高齡住居機構的開發，碰到新冠疫情幾乎陷入停頓，至今未見多大起色。
這個市場估計未來五年內會由供過於求，轉為供不應求。到2030年以前要新增56萬多個住居單位，才能滿足需求，但是按NIC MAP統計的數據，如果以當前的開發速度，新增單位只有19萬1000個。
NIC MAP機構執行長莫頓(Arick Morton)指出，這樣的人口金字塔前所未見，高齡住居設施建設產業要在單一年分，蓋出兩倍的住居單位，才跟得上需求。
業界人士表示，這意味更多長者，尤其是靠有限、固定收入過活的人，可能住不起老人安養設施，或者他們想住的地點為他們而設的選項變少。
高利率及建設成本膨脹，是高齡住居市場開發商不願開工、蓋新設施的兩大因素。
Welltower公司執行長密特拉(Shankh Mitra)去年財報時表示，雖然業界前景誘人，但因為動工開發的經濟利弊算起來不好，大多數開發商都不願投入。
Welltower這家全國擁有最多老人住居設施的公司動手大買現有社區，2024年前三季斥資62億元在這個方面，比2023全年的59億來得多；另一家大型高齡住居公司Ventas去年財報時也說，首要的資本配置在購買現有的高齡住居社區。
購買看來較為誘人，原因在今天購買老人安養社區，要比斥資興建來得便宜。投資人表示，房價在漲，但相形2019年價錢仍要低兩成到三成。
Kayne Anderson Real Estate公司投資主任謝爾茲尼克(David Selznick)表示，除了為頂層人士設計的豪宅建案值得一做，不然現今動土興建沒意義。
華爾街也喜歡買而不蓋的策略。房地產分析機構Green Street指出，Ventas、Welltower在REIT指數的表現，超出平均值達28個百分點。
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