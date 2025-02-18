嬰兒潮世代邁入80歲 80歲以上將達1880萬 安養住居供不應求

阿拉巴馬州一所老人安養院的護理師正關切一名住客當天的身體狀況。愈來愈多高齡人士發現自己住在家中不再舒服或安全，而想找老年安養機構，結果發現要排隊等候入住。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)報導，1946年出生的第一批嬰兒潮世代明年將正式邁入80大關；而且在2030年之前，全國80歲以上人口將增加400多萬，達到1880萬人。建築商必須興建比目前多一倍的安養住居單位，才能符合需求；高齡人口住居市場可望重新振作。

WSJ指出，由過往經驗來看，80歲是個門檻，愈來愈多高齡人士發現自己住在家中不再舒服或安全，而想找老年安養機構，結果發現自己要排隊等候入住；高齡住居機構的開發，碰到新冠疫情 幾乎陷入停頓，至今未見多大起色。

這個市場估計未來五年內會由供過於求，轉為供不應求。到2030年以前要新增56萬多個住居單位，才能滿足需求，但是按NIC MAP統計的數據，如果以當前的開發速度，新增單位只有19萬1000個。

NIC MAP機構執行長莫頓(Arick Morton)指出，這樣的人口金字塔前所未見，高齡住居設施建設產業要在單一年分，蓋出兩倍的住居單位，才跟得上需求。

業界人士表示，這意味更多長者，尤其是靠有限、固定收入過活的人，可能住不起老人安養設施，或者他們想住的地點為他們而設的選項變少。

高利率及建設成本膨脹，是高齡住居市場開發商不願開工、蓋新設施的兩大因素。

Welltower公司執行長密特拉(Shankh Mitra)去年財報時表示，雖然業界前景誘人，但因為動工開發的經濟利弊算起來不好，大多數開發商都不願投入。

Welltower這家全國擁有最多老人住居設施的公司動手大買現有社區，2024年前三季斥資62億元在這個方面，比2023全年的59億來得多；另一家大型高齡住居公司Ventas去年財報時也說，首要的資本配置在購買現有的高齡住居社區。

購買看來較為誘人，原因在今天購買老人安養社區，要比斥資興建來得便宜。投資 人表示，房價在漲，但相形2019年價錢仍要低兩成到三成。

Kayne Anderson Real Estate公司投資主任謝爾茲尼克(David Selznick)表示，除了為頂層人士設計的豪宅建案值得一做，不然現今動土興建沒意義。