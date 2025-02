研究：養老院流動率高 用機器人可減輕護士負擔

日本一所養老院利用機器人帶領老人做體操。(路透)

員工高流動率以及如何為高齡化人口提供優質照顧,是長期照護產業一直面臨的挑戰。近期研究顯示,機器人助手或許會是意想不到的解決方案。

一項由聖母大學(University of Notre Dame)基奧全球事務學院(Keough School of Global Affairs)副教授李勇梭(Yong Suk Lee,音譯)領軍,與東京大學(University of Tokyo)飯塚敏晃以及史丹福大學 (Stanford University)凱倫·艾格斯頓(Karen Eggleston)合作的開創性研究,闡明了機器人助手與養老院 結盟,可能重塑高齡日常照護,並對留住員工和病患都有正面的結果。

這項研究最重要的發現,是機器人助手對養老院員工留任率的正面影響。護理工作對體能的高要求,往往導致員工倦勤和高離職率,但機器人的引進明顯能幫助改善員工離職率;而這種改善,很大程度上是因為機器人能夠減輕護理工作對員工身體帶來的壓力,尤其是那些會導致膝蓋和背部疼痛的工作。

李勇梭表示:「這很重要,因為員工流動率是養老院面臨的一大問題。員工通常都會有嚴重身體疼痛問題,膝蓋和背部。工作很辛苦,薪水卻很低。」

透過減少員工的身體負擔,機器人助理不僅有助於留住經驗豐富的護理人員也讓該職業對潛在的新員工變得更有吸引力。這種技術上的支援,能讓人類護理人員更專注於需要同理心、情商(emotional intelligence,EQ)和複雜決策能力的護理工作,這些方面所需的人情味仍是無可取代的。

機器人輔助除了能改善員工福利 外,也會直接影響病患照護。根據引進機器人的養老院報告,可在患者治療效果上看到顯著改善,包括減少使用物理約束和降低壓瘡發生率等,並幫助患者行動能力,讓照護者能投入更多時間提供個人化照護。

根據該研究,以下三種機器人最適合養老院:

-移動機器人:協助抬起和移動病人,降低病人和照護者受傷的風險。

-行動機器人:供患者自行使用,協助患者行動和洗澡,促進獨立和尊嚴。