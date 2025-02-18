照顧生病老伴太辛苦 自己也病了 「先謀殺後自殺」案增

許多高齡伴侶互相照顧，若其中一方有長期慢性疾病，而提供照護者本人也受傷或生病，可能會導致「先謀殺後自殺」的悲劇。(美聯社)

去年一對居住在北卡羅來納州 的80幾歲夫妻傳出因兩人陸續病痛纏身，發生丈夫殺死妻子後自盡的「先謀殺後自殺」(homicide-suicide)案件後，引發外界對於長者照護的關注。根據統計，近期長者發生「先謀殺後自殺」案件有增加趨勢。

華爾街 日報(WSJ)報導，「先謀殺後自殺」案件雖不常見，但逐漸在年長族群出現增加趨勢。研究此領域的專家指出，照顧伴侶或家人所承受的壓力通常是導致這種情況的原因之一。追蹤新聞報導關於「先謀殺後自殺」案件的「暴力政策中心」(Violence Policy Center)資料顯示，2021年近10%的案件是發生在65歲以上民眾，高於2019年的8.9%，80歲以上者更從2019年的1.43%，增加到2021年的4.26%，幾乎成長三倍。

理查·霍伊爾(Richard Hoyle)與妻子艾倫(Ellen Hoyle)都已年逾八旬，一直互相照顧，直到去年4月26日早上。據法庭紀錄顯示，當天上午11點前不久，89歲的理查朝著85歲的妻子艾倫開槍，隨後他打給911，表示發生了「先謀殺後自殺」，之後便開槍自盡。隨後警方在床上發現這對夫妻並肩而臥，他們的遺囑放在廚房桌上，上面還附有一張名單，列著親友姓名和電話號碼。

專家一般將「先謀殺後自殺」定義為某人在殺害他人後，於數分鐘或數小時內結束自己的生命。一項研究指出，在55歲以上的人口中，「先謀殺後自殺」的盛行率為每10萬人0.62人，是55歲以下族群每10萬人0.34人的兩倍。

退休 精神病學教授寇漢(Donna Cohen)的研究發現，在55歲以上的配偶「先謀殺後自殺」案件中，大約有一半的情況是丈夫擔任妻子的照顧者。她指出，生病帶來的負擔、照護成本不斷增加、孤立感以及絕望感等，都是造成發生這些事件的重要關鍵。大約20%年長者「先謀殺後自殺」案件中，雙方都曾表達尋死的意願，但尚無明確證據顯示雙方曾有共同協議。

「這些並非是愛人或利他主義的行為，而是抑鬱和絕望的行動。」寇漢表示。她指出，一般醫療人員、親朋好友往往無法察覺到某人已有憂鬱的跡象。

肯特州立大學(Kent State University)副教授查特菲爾德(Sheryl Chatfield)長期研究高齡者的「先謀殺後自殺」案件，她表示，許多人雖長壽但有健康問題，而男性伴侶往往認為自己對配偶有照護義務。通常在發生悲劇之前會有導火線，也就是提供照護者本人也受傷或生病，導致無法再繼續照顧另一半。