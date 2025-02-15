千禧世代富有嗎？ 「幽靈財富」看得到享受不到

因為就業市場強勁，工資提高，千禧世代很多人都買了房，而且受惠於房價上漲。千禧世代財富中位數增加三倍以上，但房屋價值並非現金流，像是看得到用不著的幽靈財富。(美聯社)

聯準會 (Fed)數據顯示，千禧世代(millennials)身價淨值總計由五年前的3.94兆元，上升到目前大約15.95兆元，只是其中少有人自認為很富有，表示感受與帳面數字並不相符，他們聲稱自己擁有的是享受不到的「幽靈財富」(phantom wealth)。

CNBC報導，例如房屋或退休 計畫的增值，因為無法流動，與日復一日的現金流無關，感覺起來像幽靈財富。

因為就業 市場強勁，工資升高，千禧世代這個年齡層很多人都買了房，受惠於房價增值。聯準會聖路易分行報告指出，2019到2022年間房價漲了44%；那三年期間，大致因房地產增值所致，千禧世代財富的中位數增加三倍以上。

但是富國銀行(Wells Fargo)建議與規畫部門主任里爾什(Michael Liersch)指出，擁有房屋，給人的安全緩衝不像其他投資那樣；除非人願意降格以求，不然無法把房屋資產的增值化為金錢，以主要住居地而論，更是如此，「尤其是千禧世代，無法使用那些財富」。

哥倫比亞商學院經濟學教授豪斯(Brett House)表示，「幽靈財富」是沒意義的詞彙，資產不是存在就是不存在。只是其中有很真實的現象。

聯準會聖路易分行報告發現，千禧世代經驗到相對地位的劇烈擺蕩；年紀在36到45歲、年紀較長的千禧世代，其財富中位數比期望值高了37%；而26到35歲、年紀較輕的千禧世代與年紀較長的Z世代，其財富高出期望值達39%。

TransUnion的另篇報告指出，千禧世代相形其他世代，更可能認為過去幾個月自己收入增加，也認為接下來一年可能再增加。

只是豪斯指出，即便目前家家戶戶變得較富有，但通膨及不安全感讓更多千禧世代自認為是「高收入，但不富有」。

豪斯表示，「高收入，但不富有」現象不僅發生在千禧世代或Z世代；要管理與就業、健保、退休年金、保險等與經濟幸福感有關的風險，在這個物價飛漲的年代，都轉移到個人身上，不管哪個世代，要覺得錢財方面很舒適，已變得更困難。