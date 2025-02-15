法拉盛豪華娃娃機 50元能夾愛馬仕包、蘋果耳機

紐約法拉盛的Gatcha遊樂場大概是全球唯一讓顧客可以用50元抓到愛馬仕包的地方。大獎包括價值3600元的愛馬仕皮包、600元的香奈兒錢包、549元的蘋果耳機，有本事的人就來拿。(Gatcha Clawcade官網)

全國各地遊樂場正效法東亞，添增內含愛馬仕 包、香奈兒錢包、蘋果AirPods Max耳機等奢侈品的抓娃娃機台，吸引「已成年小孩」這批有錢可花的消費者，當然他們要中大獎，反應時間要迅如雷霆才行。

華爾街 日報(WSJ)報導，紐約法拉盛 的Gatcha遊樂場大概是全球唯一讓顧客可以用50元抓到愛馬仕包的地方。大獎包括價值3600元的愛馬仕皮包、600元的香奈兒錢包、549元的蘋果耳機，有本事的人就來拿。

業者鎖定的消費群，是長大成人仍有童心的人，願意花大錢來與自己內在的孩提時代牽連起來。這次高檔獎品升級，升高夾娃娃玩家與業者之間博奕的分量，當然能贏的玩家寥寥可數就是了。

Gatcha的老闆梁傑森(Jason Lian)表示，愛馬仕包擱在抓娃娃機裡一個月，接下來有人試了12次也就是600元，最後拿下它。但一個值4200元的路易威登(Louis Vuitton)背包，Gatcha最近添了進去，堪稱敗筆，只吸引個把玩家。

梁傑森談到大獎價錢時表示，自己認為「甜蜜點」落在大約2000元，他估計自己的客人年紀在14歲以上，平均花40到55元。

經營遊樂場的人表示，抓娃娃機可以很賺錢，要拜那些愛嘗試但失敗的客人。

全美50州各有自己的法律，規範遊樂機台，例如對彩物的價格及種類設限。有個眾所周知的行業機密，就是業者可以程式化那些機器，現代抓娃娃機讓業者可以手動調整電量、機率、機爪的力道等設定。

調整抓娃娃機真要煞費思量。拉斯維加斯Gacha Claw這個抓娃娃機店面積1600平方呎，老闆詹奈提(Navid Jannati)表示，他會親自測試每台抓娃娃機大約100次，確保勝率在四分之一到七分之一之間。這樣的平衡確保遊戲場能賺錢，又不讓客戶沮喪、輸太多。

詹奈提表示，自己的店在賭城勝率最強；他估計自己的客戶七成是成年人。