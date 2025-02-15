全美讓人最容易感冒的城市排行 榜首加州有三處上榜
是否容易生病除了和體質有關，連居住城市也可能有關。Parade報導，瑪麗安大學（Marian University）綜合疫苗接種率、天氣、人口密度等多項因素，列出全美讓人最容易感冒的前十大城市，令人意外的是人口稠密的紐約只排第33名，而加州有三個城市上榜。
瑪麗安大學的研究列出全美讓人最容易和最不容易感冒的十個城市，容易感冒的城市德州有兩個，加州有三個，而不容易感冒的城市中有三個在北卡。
瑪麗安大學研究團隊指出，人口越稠密，病毒的傳播就越頻繁，14歲以下容易被感染的人口多也會助長病毒擴散，降雨量少讓空氣濕度低也有利細菌傳播，氣溫越低，感冒的發生率就越高。
研究團隊也將自認自己健康狀況不好的成人人數納入計算，其他納入計算的因素還有獲得初級醫療照護的限制、居民從事運動的比例、空氣品質、營養食物的獲得、日照時數、居民有醫療保險的比例。
研究結果顯示，最容易讓人感冒的城市前十名分別為加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）、德州麥卡倫（McAllen）、德州厄爾巴索（El Paso）、賓州費城、 內華達州拉斯維加斯、加州弗雷斯諾（Fresno）、密西根州底特律、伊利諾州芝加哥、猶他州奧格登（Ogden）、加州河濱市（Riverside）。
貝克斯菲爾德拿下第一的原因是流感疫苗接種率低、氣候乾燥、空氣品質不佳，會讓呼吸道系統容易被感染，此外該地的成年人自認不健康的人數也很多；麥卡倫的14歲以下人口數多，很多人沒有醫療保險，代表獲得醫療照護所受到的限制更多；厄爾巴索則是流感疫苗接種率低、沒有醫療保險的居民多。
讓人最不容易感冒的城市前十名為北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）、威斯康辛州麥迪遜、夏威夷檀香山、北卡羅萊納州羅里（Raleigh）、加州聖荷西（San Jose）、康乃狄克州紐哈芬（New Haven）、北卡羅萊納州德罕（Durham）、內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）、愛荷華州第蒙（Des Moines）、 佛羅里達州坦帕（Tampa）。
威爾明頓人口密度低，環境降雨量高、空氣品質好，因此奪冠；麥迪遜的流感疫苗接種率高，醫療人員多、醫療資源也充足；檀香山氣候溫暖，不易喜歡寒冷環境的病毒傳播，當地空氣品質好、居民大多有醫療保險及運動風氣盛行，塑造較為健康的環境，讓被傳染感冒的機率大為下降。
最容易讓人感冒的城市前十名：
1. 加州貝克斯菲爾德
2. 德州麥卡倫
3. 德州厄爾巴索
4. 賓州費城
5. 內華達州拉斯維加斯
6. 加州弗雷斯諾
7. 密西根州底特律
8. 伊利諾州芝加哥
9. 猶他州奧格登
10. 加州河濱市
讓人最不容易感冒的城市前十名：
1. 北卡羅萊納州威爾明頓
2. 威斯康辛州麥迪遜
3. 夏威夷檀香山
4. 北卡羅萊納州羅里
5. 加州聖荷西
6. 康乃狄克州紐哈芬
7. 北卡羅萊納州德罕
8. 內布拉斯加州奧瑪哈
9. 愛荷華州第蒙
10. 佛羅里達州坦帕
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