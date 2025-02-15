全美讓人最容易感冒的城市排行 榜首加州有三處上榜

瑪麗安大學的研究團隊綜合天氣、人口、疫苗接種率等因素，列出全國最容易和最不容易讓人感冒的十個城市。感冒示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

是否容易生病除了和體質有關，連居住城市也可能有關。Parade報導，瑪麗安大學（Marian University）綜合疫苗接種率、天氣、人口密度等多項因素，列出全美讓人最容易感冒的前十大城市，令人意外的是人口稠密的紐約只排第33名，而加州有三個城市上榜。

瑪麗安大學的研究列出全美讓人最容易和最不容易感冒的十個城市，容易感冒的城市德州有兩個，加州有三個，而不容易感冒的城市中有三個在北卡。

瑪麗安大學研究團隊指出，人口越稠密，病毒的傳播就越頻繁，14歲以下容易被感染的人口多也會助長病毒擴散，降雨量少讓空氣濕度低也有利細菌傳播，氣溫越低，感冒的發生率就越高。

研究團隊也將自認自己健康狀況不好的成人人數納入計算，其他納入計算的因素還有獲得初級醫療照護的限制、居民從事運動的比例、空氣品質、營養食物的獲得、日照時數、居民有醫療保險 的比例。

研究結果顯示，最容易讓人感冒的城市前十名分別為加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）、德州麥卡倫（McAllen）、德州厄爾巴索（El Paso）、賓州費城、 內華達州拉斯維加斯、加州弗雷斯諾（Fresno）、密西根州底特律、伊利諾州芝加哥、猶他州奧格登（Ogden）、加州河濱市（Riverside）。

貝克斯菲爾德拿下第一的原因是流感疫苗 接種率低、氣候乾燥、空氣品質不佳，會讓呼吸道系統容易被感染，此外該地的成年人自認不健康的人數也很多；麥卡倫的14歲以下人口數多，很多人沒有醫療保險，代表獲得醫療照護所受到的限制更多；厄爾巴索則是流感疫苗接種率低、沒有醫療保險的居民多。

讓人最不容易感冒的城市前十名為北卡羅萊納州威爾明頓（Wilmington）、威斯康辛州麥迪遜、夏威夷檀香山、北卡羅萊納州羅里（Raleigh）、加州聖荷西（San Jose）、康乃狄克州紐哈芬（New Haven）、北卡羅萊納州德罕（Durham）、內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）、愛荷華州第蒙（Des Moines）、 佛羅里達州坦帕（Tampa）。

威爾明頓人口密度低，環境降雨量高、空氣品質好，因此奪冠；麥迪遜的流感疫苗接種率高，醫療人員多、醫療資源也充足；檀香山氣候溫暖，不易喜歡寒冷環境的病毒傳播，當地空氣品質好、居民大多有醫療保險及運動風氣盛行，塑造較為健康的環境，讓被傳染感冒的機率大為下降。

最容易讓人感冒的城市前十名：

1. 加州貝克斯菲爾德

2. 德州麥卡倫

3. 德州厄爾巴索

4. 賓州費城

5. 內華達州拉斯維加斯

6. 加州弗雷斯諾

7. 密西根州底特律

8. 伊利諾州芝加哥

9. 猶他州奧格登

10. 加州河濱市

讓人最不容易感冒的城市前十名：