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美軍航空母艦在埃及附近與商船相撞 幸無進水傷亡

編譯徐榆涵／即時報導
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美國海軍的尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」12日在埃及附近與一艘商船相撞，暫無人員傷亡或船艙進水狀況。(美聯社資料照)
美國海軍的尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」12日在埃及附近與一艘商船相撞，暫無人員傷亡或船艙進水狀況。(美聯社資料照)

美國海軍13日表示，尼米茲級核動力航空母艦「杜魯門號」（USS Harry S. Truman）在埃及附近與一艘商船相撞，暫無人員傷亡或船艙進水狀況。

美國海軍發表聲明稱，事發在當地時間12日晚間，美國核動力航空母艦杜魯門號在地中海地區埃及塞德港附近作業時，與「貝西克塔斯-M號」（Besiktas-M）商船相撞，碰撞後航母的推進裝置未受影響，處於安全穩定的狀態，亦沒有船艙入水或人員受傷報告。目前事故原因仍在調查。

一名海軍官員向CBS透露，杜魯門號當時正駛入蘇伊士運河，準備從地中海前往紅海。尚且無法評估是哪艘船的過失。並指杜魯門號水線以上部分受到些微損壞，還不清楚是否會被送往修繕，目前仍停留在地中海。

自去年12月中旬以來，杜魯門號航母及其戰鬥群一直在紅海執行任務，以阻止青年運動從葉門向途經這條重要水道的商船發動襲擊。杜魯門號航母全長約333公尺，幾乎與帝國大廈一樣高，載有約5000名官兵。

事實上，涉及美國海軍潛艦的碰撞事件極為罕見，但2017年曾有兩艘軍艦在亞太地區發生碰撞，事故造成17名水手喪生。

埃及 蘇伊士運河

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