情人節慎防「浪漫騙局」以免破財又傷心

情人節是戀愛的時刻，但也常被騙子利用為尋找獵物的機會。路透

情人節是戀愛的時刻，但這個浪漫的節日也常被騙子利用為尋找獵物的好機會。

據福斯新聞（Fox News）報導，僅在 2023 年，「浪漫騙局」就讓美國人損失了約 11.4 億美元，所以如果你正在尋找愛情，或甚至只是想交些新朋友，也需要在今年的情人節保持高度警覺。

雖然騙子的手法越來越高明，但只要掌握正確的知識，就能保護好自己的真心和錢包。

浪漫騙局有許多不同的形式，但總是以操縱受害人自願付出金錢或出賣個人資訊為目的，以下是過去幾年來最常見的騙人手段：

遠距情人

這種騙局通常從交友軟體或社群媒體上開始，騙徒假裝是在尋找愛情的人，但自稱在海外工作（如士兵、醫生或商人），並花上幾個星期甚至幾個月的時間與目標建立關係，然後突然需要錢來應付緊急情況、搭機回國或進行商業投資 。

假帳號

騙徒通常會盜用真人的照片，並製作偽造的個人資料來引誘受害者，Facebook和Instagram的母公司Meta就警告用戶，騙徒通常會假扮成「有魅力、單身且成功的人士」，並附上從真人帳戶盜取或透過人工智慧（AI）生成的照片。

如果有些人的照片看起來「好到不像真的」（too good to be true），那就可能是假的，可以進行反向圖片搜尋，以檢查這些照片是否盜自他人。

禮品卡（gift card）詐騙

有些騙子不會要求現金，而是要求禮品卡作為付款方式，聲稱他們需要一張禮品卡來支付醫療帳單 、電話帳單，或是做為禮物，而一旦將代碼分享給他們，錢就永遠消失了。

加密貨幣 騙局

隨著比特幣價格突破10萬美元，越來越多的騙子開始說服受害者「投資」加密貨幣，他們會聲稱自己已經賺了很多錢，並希望能「幫你」賺到錢，但一旦匯款給他們後，錢和人都消失的無影無蹤。

性敲詐

如果有在線上認識的人強迫或鼓勵你傳送私密的照片或影片，請務必提高警覺。

騙徒通常會利用這些影像勒索受害者，要求金錢否則就公開發布，而這些照片一旦在網路上洩露，就很難再取回了。

在網路上尋找愛情並非不可能，但卻需要保持一定程度的警覺和對陌生人的懷疑態度，以保護個人財務和隱私安全，尤其是在情人節前後，騙子會加班工作。