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颶風毀了家 她為災民找回照片 留住珍貴回憶

編譯陳韻涵／綜合報導
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湯米．莫斯小時候和兄弟在托兒所的照片被找回，交還給他的太太瑪麗。(美聯社)
湯米．莫斯小時候和兄弟在托兒所的照片被找回，交還給他的太太瑪麗。(美聯社)

北卡羅來納州女子泰勒‧辛柯(Taylor Schenker)經歷去年9月的海倫颶風(Hurricane Helene)後，致力尋找災後遺失的照片並尋找失主，讓災民得以找回珍貴回憶。

美聯社報導，海倫颶風對北卡州災區居民造成重大災害，27歲的辛柯對於災後場景感到不安，許多房屋被大量泥濘洪水掏空、汽車被黃土掩埋、道路空蕩無人，財物都被泥沙碎屑覆蓋。

辛柯表示，這場風暴帶走太多人們珍視的物品。當她協助朋友在河川下游尋找遺失物時，偶然發現幾張陌生人的照片，這些影像包括家庭團聚、嬰兒誕生、婚禮、生日派對、心愛的寵物和畢業照等。

辛柯說：「這些照片經歷了這麼多，儘管泡在水裡、被洪水沖刷到遠處，但照片奇蹟般的保存了下來，令我印象深刻。」

為尋找照片的主人，辛柯在社群媒體Instagram上創建新帳號，並創造「海倫颶風過後的照片」(photos from Helene)搜索詞，希望號召眾人的力量，找到照片的失主。

辛柯開了一個郵政信箱，並與搜救隊志工接洽，最終找到500多張照片。她形容，這宛如「大海撈針」般困難。但她仍陸續為70多張照片找到失主，其中包括瑪麗‧莫斯(Mary Moss)的一疊照片。

莫斯表示，風災當時，她與丈夫撤離他們住了近40年的艾許維爾(Asheville)住家，而她的車也被一棵連根拔起的大樹砸毀。

莫斯說：「當她(辛柯)把這些照片交還給我時，我實在有點不知所措、說不出話來，你通常不會指望照片這類脆弱的東西會被找回來。」

風災過後數月，莫斯夫婦在聯邦急難管理局(FEMA)協助下找到臨時住所，並透過教堂捐款修繕災損的房子。

她說：「災民失去的不只是房子和房內的所有物品，更令人難過的是那是我和(丈夫)湯米(Tommy)擁有的一切，我們的兒子在12歲時死於遺傳疾病，那些回憶、小事和照片是無法取代的。」

辛柯也認為，許多照片的失主不僅失去家園，也失去與摯親唯一的聯繫。

她說：「能夠見證人們重拾生命中的親密時刻實在太榮幸了，他們真的失去了一切，且童年照片無法重現。」

28歲女子莎密拉．蘇比在海倫颶風中遇難，她兒時照片被找回，還給她的父母。(美聯社...
28歲女子莎密拉．蘇比在海倫颶風中遇難，她兒時照片被找回，還給她的父母。(美聯社)

颶風 北卡羅來納州 洪水

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