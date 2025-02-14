沙灘侵蝕 麻州豪宅3年內恐倒塌 屋主與鎮政府槓上…

由於海平面上升及沙灘侵蝕嚴重，麻州鱈魚角灣一棟價值500多萬的豪宅將在三年內倒塌。(美聯社)

麻州 鱈魚角灣(Cape Cod Bay)一棟價值500多萬豪宅建於沙灘上，由於海平面上升及沙灘侵蝕嚴重，房屋三年內恐將倒塌沉入海底，且使當地養殖漁業受到衝擊。

據美聯社報導，韋爾弗利特(Wellfleet)當地海岸侵蝕已經逼近這棟住宅的混凝土基礎，原本通向露台的巨大推拉門，目前已被木條封鎖，防止有人誤入而從25呎高處跌落到下方的沙灘。其實屋主已知道事態嚴重，於是拆除了露台與房屋其他部分，包括主臥室在內的小塔樓，隨後停止了工程並與鎮政府陷入僵持。

官員擔心，房屋倒塌後將破壞港灣內脆弱的海床，當地則是漁民養殖新英格蘭 珍貴牡蠣的地方。由鎮政府委託的報告預估，如果不採取任何行動，這棟面積達5100平方呎的房屋將在三年、甚至更短時間內就倒塌沉入海灣。

這棟房屋建於2010年，原屋主馬克與芭芭拉·布拉施(Mark and Barbara Blasch)在2018年向環境保護委員會申請建造一道寬241呎的防波堤，希望防止海灘持續侵蝕，但委員會擔心防波堤會對海灘及海灣內水流運送養分的方式帶來影響而駁回申請，同時質疑興建防波堤是否真能保住這棟房子。

對此，屋主在州地方法院提出上訴，但最終失敗，目前正等待高等法院審理上訴。不過，紐約律師博諾米(John Bonomi)在2022年以550萬元買下該房屋。環保委員會委員坎布勒說，「這棟房子採用大量玻璃纖維隔熱材料，其中含有有毒物質，如果這些有毒物質流入港灣，將危及本地的牡蠣產業。」

博諾米的律師摩爾(Tom Moore)在去年12月曾寫信給該鎮，表示房屋已出售給CQN拆解回收公司，拆除房屋費用至少100萬元。摩爾指出，該鎮已接獲通知必須採取適當措施，防止堤岸坍塌以及後續侵蝕所引發的後果，但CQN公司不會出資。