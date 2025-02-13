「數學天才」捲入邪教「齊齊安」 邊境槍戰被擊斃

在德國被稱為「數學天才」的跨性女子包霍爾特因加入邪教組織而送命。(取自領英)

美國邊界巡邏隊1月20日在佛蒙特州與加拿大邊境 附近攔檢一部可疑的Prius車，結果發生槍戰，致探員梅蘭德(David Maland)喪生；調查發現該Prius車輛登記在德國 籍跨性女子奧菲莉亞．包霍爾特(Ophelia Bauckholt)名下，而駕駛人則是華盛頓大學學生楊卜拉特(Teresa Consuelo Youngblut)，前者被擊斃，後者受傷被捕，兩人都與邪教組織「齊齊安」(Zizian)有關，引發外界格外矚目。

華盛頓大學女生楊卜拉特被控殺害執法人員。（美聯社）

數學天才 個性舉止突變

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，包霍爾特被稱為來自德國的數學天才，2023年在紐約市一家證券交易所年薪達50萬元，她租住的公寓是朋友們的聚集中心，其中大多跟她一樣是跨性女子。

與她同租的室友表示，但接下來幾個月，她突然個性、舉止大變，切斷與朋友一切往來，搭機離開，從此失去音訊，直到1月20日事件發生。朋友們表示，她的改變是因加入邪教般的組織。

邪教組織「齊齊安」的創辦人是34歲電腦工程師拉索塔。（索諾瑪郡警局照片）

教團吃素 涉多起殺人案

該邪教之得名，是因創辦人、34歲電腦工程師拉索塔(Jack Amadeus LaSota)使用的小名「齊茲」(Ziz)，「齊齊安」的意思就是齊茲的追隨者；拉索塔也是跨性女子，她的教團奉行吃素。法院檔案指出，齊齊安教與六起殺人案件、一起謀殺未遂、和至少一起假造死亡有關。

成員聰明、熟悉科技

演員兼播客主持人狄克森(Dar Dixon)指出，齊齊安教團流露邪教的特點。

成員多為跨性人，牽涉到性事、性認同與性別。再來教團吃素，吃喝有嚴格限制，涉及控制行為。認識這個團體的人也說，成員都很聰明、熟悉科技，而且都認為人工智慧（AI）很危險。

友人對包霍爾特的結局感到惋惜，她在德國讀高中時，曾是全國數學冠軍，2014年在全球最富盛名的高中編碼比賽「國際資訊奧林匹克競賽」榮獲金牌，後來獲得獎學金前往加拿大滑鐡盧大學攻讀純數學，「她很天真、無私心、容易信任別人，這使她易被利用」。