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夏威夷日裔女學生命案 50年後DNA揪出兇手竟是同學

編譯廖振堯／綜合報導
檀香山麥金利高中的校園。（美聯社）
檀香山麥金利高中的校園。（美聯社）

近50年前，夏威夷一名日裔女學生桃原(Dawn Momohara，暫譯)被發現命喪在檀香山麥金利高中(McKinley High School)其中一棟建築的二樓，當時她才16歲。這樁懸案困擾麥金利高中學生及教職員近半個世紀，直到今年1月底警方靠著現代DNA鑑識技術，才逮捕66歲的嫌犯卡斯卓(Gideon Castro)，而他竟是桃原當年的同學。

16歲的桃原1977年3月在她就讀的麥金利高中遇性侵害致死。（美聯社）
16歲的桃原1977年3月在她就讀的麥金利高中遇性侵害致死。（美聯社）

美聯社報導，1977年3月21日早上7點30分左右，檀香山警方到命案現場時，桃原半裸仰躺著，脖子上緊緊纏著一塊橘色的布，研判遭到性侵後勒斃。警方公布了嫌疑人素描和可能乘坐的車輛，目擊者稱該車輛為1974年或1975年的龐蒂亞克(Pontiac)LeMans。

命案目擊者曾看到一輛1974年或1975年的龐蒂亞克LeMans。（美聯社）
命案目擊者曾看到一輛1974年或1975年的龐蒂亞克LeMans。（美聯社）

可疑車消失 案件陷僵局

另一名目擊者則稱，桃原遇害前一天的晚上他經過校園時，看到了這輛車停在英語大樓附近的草地，旁邊有一男子，等他過一會兒再經過時汽車和男子已經不見了。警方無法確定嫌犯，案件陷入僵局，校園瀰漫著悲傷及懼怕。

1967年畢業於麥金利高中、案發時在該校當樂隊老師的岡村(Grant Okamura，暫譯)對這件事記憶猶新。他說桃原的姊妹是樂隊的長笛手之一，他見過桃原幾次，有時會讓桃原在樂隊的冷氣房內等她姊妹練習完。那天桃原的姊妹到校時並不知道桃原已被發現身亡，她被叫到辦公室，隨後悲痛欲絕地走進樂隊室，「其他學生都試著安慰她…她就坐在那一直哭。」此後數周她都沒有去學校。

夏威夷州參議員奧克蘭(Suzanne Chun Oakland)也是當時的學生，雖然她不認識桃原，但校內消息傳得很快。「我真的很難過…學生當然也擔心如果兇手仍然逍遙法外，重施殺手的話怎麼辦？」

檀香山警局兇案組警監托梅斯(Deena Thoemmes)指出，安靜內向的桃原遇害的前一天早上，她接到一名陌生男子的電話，接著告訴母親她要和朋友去附近的購物中心，那是她母親最後一次見到她。

案發幾天後，當年的警探們訪問了1976年畢業於麥金利高中的卡斯卓，他聲稱在當年的校園舞會上遇到了桃原，最後一次見到她則是在1977年2月的校慶。警方也訪問了卡斯卓的兄弟，他也在舞會上遇到過桃原。但是線索最後都不了了之。

警方在桃原命案後公布的關係人素描。（美聯社）
警方在桃原命案後公布的關係人素描。（美聯社）

2020年建立DNA圖譜

2019年，接手此案的警探要求法醫部門重新檢驗現場的幾件證據，如桃原的內衣，並在2020年建立了DNA圖譜。2023年，警方獲報潛在嫌犯的消息：「1977年受訪的兄弟倆」；2023年11月檀香山警方前往其兄弟居住的芝加哥，托梅斯說警方偷偷從他的一名成年子女身上獲取了DNA樣本。該樣本排除了兄弟的嫌疑，但從卡斯卓成年兒子以及後來卡斯卓本人提取的DNA樣本，證明了卡斯卓是兇手。

66歲的嫌犯 病床上聽審

卡斯卓1月下旬因涉嫌二級謀殺罪被捕，當時他住在猶他州鹽湖城(Salt Lake City)一家療養院。1月31日，他在猶他州監獄的病床上視訊聽審。

卡斯卓告訴法官他想聘請自己的律師，並被命令2月初返回鹽湖郡地方法院首次出庭。他的保釋金為25萬元，最終將被引渡到檀香山。

保存證據 終於伸張正義

奧克蘭表示，不論是她當議員、或是之後在當地服務組織「性侵治療中心」(Sex Abuse Treatment Center)當董事會成員，她與性侵受害者見面時總會想起桃原事件。她很感激經過這麼多年仍然能夠逮捕兇手歸案，「我認為整個社區和我們的官員都知道盡力保存證據的重要性，這些證據有朝一日能夠為被害者伸張正義。」

DNA 夏威夷州 奧克蘭

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