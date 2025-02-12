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首見牛傳人 內華達乳牛場工人染禽流感新病毒株D1.1

編譯廖振堯／綜合報導
內華達州一名乳牛場工人感染到新型禽流感病毒株D1.1。(美聯社)
內華達州一名乳牛場工人感染到新型禽流感病毒株D1.1。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)官員10日表示，內華達州一名乳牛場工人感染到新型禽流感病毒株，與去年以來在境內多州的乳牛、人類及若干家禽所檢測到的B3.13不同，而是常見於野生禽類與家禽的D1.1。

美聯社報導，州衛生官員稱，該工人是在內州中西部丘吉爾郡(Churchill County)的一個乳牛場接觸到病毒的。患者症狀輕微，主要是眼睛發紅不適，與大多數乳牛禽流感病例相似，CDC稱其未住院且已康復。

這種較新的D1.1病毒株先前曾在出現在十幾個人類病例，他們都是接觸家禽所感染，這是首次牛傳人病例。CDC官員表示尚無證據顯示該患者傳播病毒給其他人，並補充說這型病毒對大眾的風險較低。

科學家指出，B3.13病毒從2023年底發現開始傳播到牛群，現已感染了16個州的962個牛群，其中絕大多數在加州。

到今年1月31日，內州牛群中證實出現了新病毒株 D1.1；這兩種病毒株皆屬於H5N1 A型流感，即禽流感。這項發現意味著不同病毒株至少兩次從野生禽類傳播到牛隻身上，專家表示如何控制病毒、確認畜牧工人及動物的傳播範圍難度將形成挑戰。

據CDC，去年美國至少有68人感染禽流感，絕大多數都密切接觸過牛或家禽，大多數人感染的是B3.13病毒株。CDC先前表示D1.1病毒株僅在路易斯安納州、華盛頓州的病例出現，但10日新資料表明去年D1.1病毒株可能已感染路州、華盛頓州、愛阿華州、俄勒岡州、威州等5州共15人，且均與家禽有關。

D1.1病毒株也與美國首例禽流感死亡病例有關，路州一名年齡超過65歲男子去年12月接觸野生和後院鳥類後感染，並併發嚴重呼吸道症狀，今年1月死亡。加拿大卑詩省亦曾出現少女感染自家禽的D1.1病毒而住院數月的重大病例。

禽流感 CDC 華盛頓州

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