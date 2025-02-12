搖滾歌手小飛機降落亞州機場 撞地面噴射機1死3傷

Investigators look at a crashed Learjet at Scottsdale Airport after it collided with a parked plane Monday, Feb. 10, 2025, in Scottsdale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-02-11，數位典藏序號：20250211101459434】

重金屬樂團「克魯小丑」(Mötley Crüe)主唱尼爾(Vince Neil)擁有的私人小飛機，10日下午降落亞利桑納州 史考斯戴爾機場(Scottsdale)時滑出跑道，撞上停在地面的飛機，機師死亡，三人受傷。

尼爾的律師羅賓遜(Worrick Robinson, IV)說，當時尼爾不在機上，飛機裡有兩名駕駛和兩名乘客。尼爾本人已向所有死傷者表示哀悼與關懷。 私人小飛機(右)10日下午降落亞州史考斯戴爾機場時滑出跑道，撞上停在地面的灣流200型噴射機(左)，小飛機機師死亡，三人受傷。(美聯社)

但樂團在社群媒體上宣布，一名機師遇難，尼爾的女友是受傷乘客之一。樂團後來刪除該帖，稱目前尚不清楚事故的更多細節。

機場企劃與公關協調人庫斯特(Kelli Kuester)說，著陸後正在跑道滑行的小飛機撞到停在私人機位的灣流200型(Gulfstream 200)噴射機，可能是降落飛機的左翼引擎故障所致。

她說，抵達的飛機從德州 奧斯丁飛到亞利桑納，機上有四人，被撞的飛機裡面有一人。

史考斯戴爾消防隊長佛利歐(Dave Folio)說，兩名傷者送醫急救，其中一人情況穩定，警消人員正設法把死者的屍體抬出來。

庫斯特說，事故發生後，機場暫時關閉，「在可預見的未來」會持續關閉。

史考斯戴爾市長伯勞斯基(Lisa Borowsky)說，她正密切關注有關情況，和機場、警方和聯邦單位隨時保持聯繫。

她說，「本人謹代表全體市民，向事故受難者致上最誠摯的哀悼，並向受傷送醫者表達關切與慰問。我們也替所有受到這場悲劇影響的人祈禱。」

史考斯戴爾機場是進出鳳凰城地區最忙碌的機場，尤其在運動賽事進行方酣的周末。上個周末，一場高爾夫球賽就在數哩外的球場舉行，吸引了大批觀眾。

過去兩周內，美國發生好幾起重大空難，包括元月29日華府陸軍直升機和客機相撞，67人死亡；1月31日醫護專機墜毀費城 ，機上六人不幸罹難，地上一人受傷；上周一架通勤小飛機在飛往Nome的途中，在阿拉斯加西部墜毀，機上10人全部喪生。