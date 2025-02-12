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麻醉報銷和給付金額被砍 病患權益受損

編譯俞仲慈／綜合報導
一般來說，註冊麻醉護理師是全國偏鄉健保患者唯一的麻醉醫療人員。(美聯社)
一般來說，註冊麻醉護理師是全國偏鄉健保患者唯一的麻醉醫療人員。(美聯社)

保險公司Anthem Blue Cross Blue Shield原本要削減胃腸科病人的麻醉給付金，但在聯合健保(United Healthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)去年12月初當街遭到槍殺後取消計畫；凱撒基金會健康計畫(Kaiser Foundation Health Plan)也有意調降華盛頓州麻醉師的報銷(reimbursement)費率，遭到強烈反彈後計畫胎死腹中。

但這並未放慢健保公司調降病患給付金或醫療業者報銷費率的步調，俄亥俄州專門為偏鄉患者服務的一家健保公司，上個月就宣布調降麻醉報銷金額，影響100多萬患者就醫權益。

新聞周刊(Newsweek)報導，位於俄州克利夫蘭(Cleveland)的「俄亥俄醫療互助」(Medical Mutual of Ohio，MMOH)健保公司宣布，自1月24日起申請「註冊麻醉護理師」(CRNA)報銷金額刪減15%，換言之，2025年起MMOH旗下160萬名偏鄉病患將支付更高的醫療費。

美國麻醉護理師協會(AANA)主席塞特諾(Jan Setnor)指出：「一般來說，註冊麻醉護理師是全國偏鄉健保患者唯一的麻醉醫療人員，偏偏保險公司企圖限縮註冊麻醉護理師的工作，這是本會決定向俄州法院提告的原因，以便要求聯邦衛生部(HHS)繼續執行法規。」

馬汀田納西大學(University of Tennessee at Martin)金融知識講師比恩(Alex Beene)也表示：「MMOH的決策只會給原已緊繃的醫療服務帶來更多壓力，尤其許多偏鄉地區，經過認證的註冊麻醉護理師是患者唯一的選擇。」

微笑保險集團(Smile Insurance Group)執行長方克里(Chris Fong，音譯)則憂心的說：「註冊麻醉護理師愈來愈少，嚴重影響偏鄉患者就醫，可能導致手術延誤或分娩時沒有麻醉師協助。」

健保公司長期收取高額費用卻頻頻拒保，早就為國人詬病，尤其湯普森命案發生後，醫療保險公司從健保獲得龐大利益浮出檯面。

塞特諾表示，MMOH調降給付金的做法等於強迫患者為救命或手術，得為龐大醫療費用埋單：「健保公司理應協助客戶承擔醫療費而非一味追求利潤，甚至阻礙客戶獲得需要的醫療照護。」

保險公司Anthem Blue Cross Blue Shield原本要削減胃腸...
保險公司Anthem Blue Cross Blue Shield原本要削減胃腸科病人的麻醉給付金，但在聯合健保執行長湯普森去年12月初當街遭到槍殺後取消計畫。(美聯社)

健保 醫療保險 俄亥俄州

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