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保險拒付 威州哮喘男買不起吸入器病亡

編譯盧炯燊／綜合報導
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威州患嚴重哮喘的男子施密克內特，因為保險公司不再承保，又沒能力自費500元購買哮喘吸入器，最終病情惡化死去。(美聯社)
威州患嚴重哮喘的男子施密克內特，因為保險公司不再承保，又沒能力自費500元購買哮喘吸入器，最終病情惡化死去。(美聯社)

威斯康辛州一名患有嚴重哮喘的男子，因為保險公司不再承保，一時又沒能力自費500元購買哮喘吸入器，最終病情惡化死去，他的家人控告藥店華格林(Walgreens)及藥房福利管理公司OptumRx。

22歲的施密克內特(Cole Schmidtknecht)患有嚴重哮喘，10年來依賴哮喘藥吸入器Advair Diskus來治療，花費不超過66元。

然而在2024年1月10日，他如常到威州阿普爾頓(Appleton)的華格林藥房拿取處方藥時，藥房告知他的藥物不再享有保險，需要自費539.19元才能買到，由於無能力購買只能離開。訴狀指出，施密克內特「在接下來的五天裡，反覆呼吸困難，只能依靠短效吸入器(rescue inhaler)來紓緩症狀」。

到了1 月15日，施密克內特因為嚴重哮喘病發，由室友送往醫院急診室，但在到達急診室前，「他在車裡已沒有反應，測不到脈搏」。

他的父母在兒子去世一年後，於1月21日提訴控告藥房華格林、其母公司Boots Alliance以及處方藥福利管理公司OptumRx，指它們行為疏忽導致其子死亡。

OptumRx是聯合健康保險(UHC)旗下的處方藥福利管理公司，是處方藥製造商、健保公司和藥房之間的中間商。美國有超過6600萬人使用該公司的服務。

訴訟指OptumRx違反威斯康辛州法令，並無有根據的醫療理由就提高藥價，也未在漲價30天前通知。 

訴訟也指華格林藥房未能採取合理的謹慎措施，沒有告知施密克內特不使用Advair Diskus 所帶來的風險，也沒告知有其他具同等醫療效果的替代藥物。

華格林及其母公司Boots Alliance拒絕對訴訟置評。而OptumRx表示，若藥物不在承保範圍時，它「會提供適當的臨床選項和處方資訊」。

在施密克內特死後兩個月，Advair的生產商葛蘭素史克(GSK)宣布，從2025年1月開始，每月自費購買的吸入器最多為35元。

哮喘病患施密克內特的父母控告包括華格林藥房等公司。(美聯社)
哮喘病患施密克內特的父母控告包括華格林藥房等公司。(美聯社)

保險 福利 威斯康辛州

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