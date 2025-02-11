「怪物級」無線電噴流 來自10億年前 是銀河系的2倍大

科學家透過望遠鏡已觀測到在宇宙早期10億年前發生的大型無線電噴流(radio jet)，其寬度是銀河系的兩倍大，也是目前為止在早期宇宙時期所發現最大型的噴流。(美聯社)

最新研究報告指出，科學家透過望遠鏡已觀測到在宇宙早期10億年前發生的大型無線電噴流(radio jet)，其寬度是銀河系的兩倍大，也是目前為止在早期宇宙時期所發現最大型的噴流。

據美聯社報導，全球各地的望遠鏡都發現到在早期宇宙10億年前的一顆類星體(quasars)發射的「怪物級」無線電噴流。天文學家在6日表示，這股噴流的寬度是我們銀河系的兩倍，也是目前為止在早期宇宙所偵測到最大的無線電噴流。

類似的無線電噴流並不罕見，但因為被大爆炸後殘留的宇宙微波背景所遮蔽，造成這些噴流在遙遠的早期宇宙一直難以被捕捉到，一直到現在才被發現。「正因為這個天體極度耀眼，即便它距離非常遙遠，人類仍可從地球上觀測到它，」國家科學基金會(National Science Foundation)的國家光學紅外線天文研究實驗室(NOIRLab)科學家安妮克·格勞德曼斯(Anniek Gloudemans)說。

這次發現的雙向無線電噴流的跨度估計至少達到20萬光年，1光年約為5.8兆哩，至於為噴流提供能量的類星體是在幾年前才被發現，它形成於宇宙年齡僅有目前的9%之際，也就是宇宙最初的12億年內。

類星體是宇宙中最明亮的天體之一，屬於星系核心，當氣體與塵埃落入黑洞時便會釋放出巨大能量，使它們異常明亮。該類星體的質量相當於太陽的4億5000萬倍。來自歐洲、夏威夷與德州的天文台都參與了這項研究，研究成果刊登於「天文物理期刊通訊」(Astrophysical Journal Letters)。