太空人出任務 詩、蕭邦音樂同行 還有人帶冷凍餃子

即將搭乘載人飛龍號(Crew Dragon)太空船，前往國際太空站，進行「公理四號」任務的太空人，左起為美籍任務指揮官惠特森、匈牙利籍飛行員卡普以及波蘭的烏茲南斯基-維希涅夫斯基。(路透)

四名分別來自美國、印度、匈牙利和波蘭的太空人 ，即將在4月搭乘Space X公司的載人飛龍號(Crew Dragon)太空船，前往國際太空站，進行為期兩周的「公理四號」(Axiom 4)任務；這四位太空人會選擇帶什麼有意義的個人物品上太空呢？

在5日記者會上，其中三位太空人表示，他們正在經歷人生中最美好的時光，為這次Axiom的任務努力訓練，準備在太空中進行兩周的醫療和技術實驗。

任務飛行員、匈牙利籍的卡普(Tibor Kapu)指出：「我們得提醒自己，太空飛行是一項危險且嚴肅的事情，但它也很有趣，而且除了太空飛行之外，太空飛行的訓練就是最有趣的事了，所以，我們正在度過一生中最棒的時光。」

參與任務的太空人可以選擇具有國家和個人意義的物品一起上太空。

其中，這次的任務指揮官、擁有生化博士學位的美國太空人惠特森(Peggy Whitson)選擇了她在婚禮上佩戴的項鍊，以及團員和家人的照片。

烏茲南斯基-維希涅夫斯基(Slawosz Uznanski-Wisniewski)則選擇了冷凍傳統波蘭餃子、諾貝爾文學獎得主維斯瓦娃．辛波絲卡(Wisława Szymborska)的詩、蕭邦的音樂、一塊琥珀、一些來自歷史悠久維利奇卡鹽礦的鹽，以及波蘭首位太空人米羅斯瓦夫(Mirosław Hermaszewski)1978年上太空時，佩戴在他太空衣上的波蘭小國旗。

卡普則表示，他將攜帶1980年匈牙利在首位太空人法爾卡什(Bertalan Farkas)和家人的照片，以及匈牙利的國旗。

可惜的是，這次任務來自印度的飛行員舒克拉(Shubhanshu Shukla)無法出席這次在華沙的哥白尼科學中心(Copernicus Science Center in Warsaw)舉行的記者會；波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)則出席了這場記者會。

曾擔任過太空站指揮官，並在太空中度過長達675天的惠特森表示，身在太空中的獨特體驗，建立起團員間的關係。