如何讓「幼犬盃」參賽小狗開心 全靠她幕後發號施令19年

訓犬師薇多莉亞·沙德是動物星球頻道「幼犬盃」節目的幕後關鍵人物，她負責確保來自收容所的小狗球員們能夠在不爆發衝突，並展露最可愛一面的情況下進行比賽。(美聯社)

如果你9日不打算觀賞美式足球超級盃 決賽，而是收看「幼犬盃」(Puppy Bowl)比賽的話，那你將會目擊一名幕後關鍵人物，對這場可愛程度爆表活動的重要影響。

薇多莉亞·沙德(Victoria Schade)是一名訓犬師和小說家，也是該節目的首席訓練師和牧「犬」人。她負責確保來自收容所的小狗球員們能夠在不爆發衝突，並展現最可愛一面的情況下進行比賽；不過，這些全部都是發生在觀眾看不到的鏡頭外。

沙德的職責包括確保小狗在比賽時感到快樂和安全，如果有小狗在某個時刻看起來不知所措，或者需要休息一下，她就會讓牠們在場邊稍作休息。(美聯社)

小狗們在唱國歌時抬頭致敬，或是穿過隧道來到球場列隊準備開賽，這些可愛的舉動，全都是沙德在幕後發號司令；她同時還會注意可能發生的衝突或神情緊張的小狗。

「我的職責包括確保小狗在比賽時感到快樂和安全，」沙德表示，「所以，如果有小狗在某個時刻看起來很不知所措，或者只是需要休息一下，那我就會出手，讓牠們在場邊稍作休息。」

沙德已經在動物星球(Animal Planet)頻道的「幼犬盃」節目中，與狗狗們合作了19年，且是「幼犬盃」節目中任職最久的員工。她同時還負責幼貓中場表演和致電給收容所通知拍攝，這段期間則是她一年之中最喜歡的一周。

幼犬盃另外一位重要人物，擔任裁判已經14年的丹·沙克納。(美聯社)

「我認為她是這個行業中最敬業、最勤奮的人之一，」在幼犬盃擔任裁判已經14年的丹·沙克納(Dan Schachner)表示，「她似乎有永遠不會耗盡精力。她從不拒絕任何請求，而她的一舉一動都充滿了光明和陽光。」

不過，沙德這麼多年來雖然訓練了數百隻小狗，但卻從未從節目中領養過小狗，直到她在今年改變了心意，決定將來自達拉斯救援中心的鮑里斯，也就是節目中的「醃黃瓜先生」(Mr. Pickles)帶回家。她說：「我看到了明星般的氣質，所以決定就是今年了。」