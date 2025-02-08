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推翻之前研究 海龜幼年生活軌跡研究 非「隨波逐流」

編譯陳韻涵／綜合報導
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研究人員將全球定位系統GPS追蹤標籤附著在年輕野生海龜的殼上，追蹤他們的生活軌跡，發現年輕海龜其實會在大陸棚水域和開放海域之間移動。(美聯社)
研究人員將全球定位系統GPS追蹤標籤附著在年輕野生海龜的殼上，追蹤他們的生活軌跡，發現年輕海龜其實會在大陸棚水域和開放海域之間移動。(美聯社)

科學家利用衛星追蹤裝置，揭開海龜幼年生活軌跡的神祕面紗。 

中佛羅里達大學(University of Central Florida)海洋科學家凱特‧曼斯菲爾德(Kate Mansfield)說：「我們對於海龜出生到幼兒的生活階段存在龐大的數據落差，他們長壽生命的這一部分成謎。」

美聯社報導，過去數十年來，科學家一直想知道，海龜孵化、離開沙灘、返回大海成長期間，究竟過著什麼樣的日子，而近日刊登於「皇家學會B報告」(Proceedings of the Royal Society B)期刊的研究解開了這個謎團。 

過去十多年來，曼斯菲爾德及其同事將全球定位系統(GPS)追蹤標籤附著在年輕野生海龜的殼上。 

研究人員搭乘小艇，在墨西哥灣的海藻林間尋找年輕的野生海龜，最終標記114隻瀕臨滅絕的綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁和肯氏龜。

中佛羅里達大學海洋生態學者、研究第一作者卡崔納‧菲利普斯(Katrina Phillips)解釋，GPS標記一段時間後會脫落，因為「年輕海龜個龜殼會隨著海龜發育而快速擴大」。

不過，每個標籤附著在海龜身上的時間已經夠長，每隔幾周或數月便會將訊號回傳給研究人員，結果研究人員驚訝的發現，年輕海龜的生活與假設的情況不同。 

科學家向來認為，小海龜會隨著洋流移動「隨波逐流」，但年輕海龜其實會在大陸棚水域和開放海域之間移動，追蹤數據回報的位置也比科學家預期的多。

科學家比對年輕海龜的位置數據和水中浮標路徑，結果發現泰半浮標被沖上岸，但年輕海龜並未如此。

未參與前述研究的科羅拉多州Ecolibrium的野生動植物生態學者華勒斯(Bryan Wallace)說：「小海龜自己決定想去哪裡，不去哪裡。」

相關發現讓生物學者更了解年輕烏龜在墨西哥灣的活動，那裡是四種瀕絕海龜的主要棲息地。

未參與前述研究的佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)生態學教授珍妮特‧威內肯(Jeanette Wyneken)表示，「不是海龜消失，而是我們沒有追蹤到牠們。」

研究人員搭乘小艇，在墨西哥灣的海藻林間尋找年輕的野生海龜，最終標記114隻瀕臨滅...
研究人員搭乘小艇，在墨西哥灣的海藻林間尋找年輕的野生海龜，最終標記114隻瀕臨滅絕的綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁和肯氏龜。(美聯社)

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