我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大谷翻譯水原一平侵占案 獲輕判關57個月

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

大谷翔平翻譯水原一平侵占案 獲輕判關57個月

編譯張佑生/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
水原一平官司一審結果揭曉。 (路透)
水原一平官司一審結果揭曉。 (路透)

美國職棒大聯盟球星大谷翔平御用翻譯水原一平因為冒用且盜用大谷私款去賭博，6日遭加州聖塔安納法院判刑入獄57個月，這是認罪協商後的結果，水原盜用金額高達1700萬美元。水原被控的兩項罪名最高可判33年，檢方求刑57個月附帶3項嚴格條件，獲法官採用。

水原一平去年6月坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元償還賭債，針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪。判決結果2月6日公開。水原在庭上表示對不起大谷。他出庭聆聽判決時並未上銬，隨後離開法院，預計3月24日出庭後收監。

助理檢察官密契爾（Jeff Mitchell）表示，這段錄音是從銀行取得，水原一平曾多次打電話給銀行要求轉帳，並透過將大谷線上帳戶資訊轉寄到他自己的電子郵件和電話號碼，繞過了安全措施。

水原一平在電話中假冒大谷，宣稱要繳交購車貸款，將大谷的錢轉入自己的帳戶。根據錄音，銀行人員問說：「請問您是哪位？」水原一平回說：「大谷翔平。」

檢方要求水原一平賠償大谷1697萬美元，並要求另外向美國國稅局（IRS）支付110萬美元，但法院文件中提到水原一平無力償還大谷。

根據法院文件，最初MLB洛杉磯天使支付水原一平年薪8萬美元，2022年薪資則增至25萬美元，當大谷於2024年加入道奇時，水原一平薪水翻倍至50萬美元。檢方表示，大谷還給水原一平額外獎金和一輛保時捷Cayenne運動休旅車。

水原一平 大谷翔平

上一則

她買中國發貨300元商品 控訴「關稅就被抽了百元」

延伸閱讀

MLB／投手大谷復出不投復健賽 只因打者翔平太重要

MLB／投手大谷復出不投復健賽 只因打者翔平太重要
MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園
MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子
MLB／休賽季好短 大谷翔平透露術後進度 二刀流時間未定

MLB／休賽季好短 大谷翔平透露術後進度 二刀流時間未定

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看