大谷翔平翻譯水原一平侵占案 獲輕判關57個月

水原一平官司一審結果揭曉。 (路透)

美國職棒大聯盟球星大谷翔平 御用翻譯水原一平 因為冒用且盜用大谷私款去賭博，6日遭加州聖塔安納法院判刑入獄57個月，這是認罪協商後的結果，水原盜用金額高達1700萬美元。水原被控的兩項罪名最高可判33年，檢方求刑57個月附帶3項嚴格條件，獲法官採用。

水原一平去年6月坦承從大谷的帳戶轉移近1700萬美元償還賭債，針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪。判決結果2月6日公開。水原在庭上表示對不起大谷。他出庭聆聽判決時並未上銬，隨後離開法院，預計3月24日出庭後收監。

助理檢察官密契爾（Jeff Mitchell）表示，這段錄音是從銀行取得，水原一平曾多次打電話給銀行要求轉帳，並透過將大谷線上帳戶資訊轉寄到他自己的電子郵件和電話號碼，繞過了安全措施。

水原一平在電話中假冒大谷，宣稱要繳交購車貸款，將大谷的錢轉入自己的帳戶。根據錄音，銀行人員問說：「請問您是哪位？」水原一平回說：「大谷翔平。」

檢方要求水原一平賠償大谷1697萬美元，並要求另外向美國國稅局（IRS）支付110萬美元，但法院文件中提到水原一平無力償還大谷。

根據法院文件，最初MLB洛杉磯天使支付水原一平年薪8萬美元，2022年薪資則增至25萬美元，當大谷於2024年加入道奇時，水原一平薪水翻倍至50萬美元。檢方表示，大谷還給水原一平額外獎金和一輛保時捷Cayenne運動休旅車。