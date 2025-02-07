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領英：成長最快職缺 多和AI有關 這個行業也很夯…

編譯陳韻涵／綜合報導
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職涯社群平台「領英」分析指出，2025年成長最快的職缺多數與人工智慧(AI)相關。排名前兩位的職位分別是人工智慧工程師和人工智慧顧問，而人工智慧研究員排名第12。(美聯社)
職涯社群平台「領英」分析指出，2025年成長最快的職缺多數與人工智慧(AI)相關。排名前兩位的職位分別是人工智慧工程師和人工智慧顧問，而人工智慧研究員排名第12。(美聯社)

職涯社群平台「領英」(LinkedIn)分析指出，2025年成長最快的職缺多數與人工智慧(AI)相關。

有線電視新聞網(CNN)報導，領英分析2022年1月至2024年7月間使用者更新的數百萬個職位頭銜，宣告人工智慧產業的迅速崛起，以及人們對旅宿業工作機會躍躍欲試。

排名前兩位的職位分別是人工智慧工程師和人工智慧顧問，而人工智慧研究員排名第12。

人工智慧已成為矽谷最新的流行語，OpenAI等企業發表新款聊天機器人，它們不僅可以與使用者對話，還能給予各項建議並重製圖像，但偶爾還是會有些明顯的錯誤。

然而，並非所有職缺都圍繞人工智慧，甚至不局限於高科技產業，排名第三的是物理治療師，而獵人頭經理和旅遊顧問也擠進前五名。

領英將其年度「冉冉上升的就業機會」清單，稱為未來工作的「路徑圖」。

領英指出，「從人工智慧角色崛起到旅宿業職缺復甦，2025年的排行榜凸顯當今不斷變化且可持續成長的職場類別。」

領英用戶報告指出，速食業巨頭麥當勞(McDonald's)等大企業已放棄或限縮實踐多元、平等和共融(Diversity, Equity, Inclusion hire，簡稱DEI hire)雇用政策，相關職缺的成長也不如從前幾年。

2018年到2022年，DEI經理是成長最快的職位第三名；2019年到2023年，DEI副總裁排名第七，但在最新報告中，相關職缺跌出前25名。

領英另追蹤25個成長最快的職位性別組成，在前十名當中，67%的保全、81%的外勤銷售代表、70%的人工智慧顧問和80%的工程師主要都是男性。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，美國經濟去年12月新增25萬6000個職缺，遠高於經濟學者預期的15萬3000個；失業率降至4.1%，顯示勞動市場維持其彈性。

並非所有職缺都圍繞人工智慧，甚至不局限於高科技產業，例如許多人們就對旅宿業工作機...
並非所有職缺都圍繞人工智慧，甚至不局限於高科技產業，例如許多人們就對旅宿業工作機會躍躍欲試。(美聯社)

人工智慧 AI McDonald's

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