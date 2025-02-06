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速食業低薪困境：單親媽日夜打工勉強養育3孩

記者顏伶如／綜合報導
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44歲的單親媽媽耶迪爾為了養育三個孩子，每周工作80小時，白天在必勝客打工，晚上在休士頓大都會交通局打掃車廂。（美聯社）
44歲的單親媽媽耶迪爾為了養育三個孩子，每周工作80小時，白天在必勝客打工，晚上在休士頓大都會交通局打掃車廂。（美聯社）

速食是美國文化不可或缺的一部分，但某些速食業勞工卻生活困難，必須身兼多份工作，收入才能勉強維持溫飽。

美聯社報導，44歲單親媽媽耶迪爾(TiAnna Yeldell)為了養育年齡分別為8歲、14歲、18歲的三個孩子，每周工作80小時，白天在必勝客(Pizza Hut)打工，時薪9.50元，小費另計，晚上在休士頓大都會交通局(Houston METRO)打掃車廂，時薪17元。白天跟晚上都有排班的上班日，耶迪爾每天睡眠時間只有兩、三小時，就要起床為孩子準備上學。

她說，身兼兩份工作很累，但為了孩子不得不咬牙苦撐。

報導指出，全美國有數百萬名像耶迪爾一樣的速食店勞工，賺取的收入幾乎難以支應生活開銷。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，這些勞工當中有三分之二為女性，許多女性勞工收入是聯邦最低工資的時薪7.25元。

速食業勞工裡西語裔占有偏高比率，約有24.6%。相較之下，全國勞動人口當中，西語裔占18.8%。非營利勞工維權團體「全國就業法計畫」(National Employment Law Project)律師葛比塞拉西(Tsedeye Gebreselassie)說，美國速食業所有勞工當中，超過半數年齡在20歲以上，與一般人認為速食店工作大多是青少年打工賺零用錢的印象完全不同。

川普總統去年競選期間曾到賓州一家麥當勞(McDonald's)分店打工，並說聯邦最低工資「實在太低」，雖考慮調整在實際層面「頗為複雜」。

近年通膨高漲，愈來愈多州調高最低工資。全美生活開銷最高地點之一的加州，速食業勞工最低工資已從時薪16元調至20元。到了今年底，全國將有23州、65個城市調高最低工資，但耶迪爾居住的德州不包括在內。德州與另外20州最低工資均比照2009年以來不曾調整的聯邦標準時薪7.25元。

根據麻省理工學院(MIT)「生活工資計算」(Living Wage Calculator)，休士頓都會區一名成年人養育三個孩子足以溫飽的維生工資(living wage)約為時薪57.65元。

耶迪爾雖然每天睡眠時間只有兩、三小時，仍陪八歲兒子伊凡等校車。（美聯社）
耶迪爾雖然每天睡眠時間只有兩、三小時，仍陪八歲兒子伊凡等校車。（美聯社）

勞工 德州 休士頓

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