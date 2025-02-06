50歲時儲蓄零、70歲舒適退休 她怎麼辦到的？

男女之間原本就有薪資落差，婦女為自己投資理財的起步時間又較晚，導致婦女退休存款比男性減少大約30%。（美聯社）

74歲婦人雪瑞兒‧華特斯(Cheryl Waters)準備跟第二任丈夫到波多黎各慶祝結婚周年時，忍不住停下來回想自己的退休 生活。原本在公立學校擔任老師的她說，以前從未想過有朝一日能夠退休。她說：「如果以前有人跟我說，我能過著像現在一樣的日子，我是不會相信的。」

「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，華特斯70歲退休時有著不錯的退休儲蓄 ，對於曾經離婚、出現幾次理財錯誤導致退休存款帳戶在50多歲時幾乎歸零的她來說，特別難能可貴。

報導指出，華特斯反映了許多較年長美國婦女的經歷。富達投資 (Fidelity Investments)日前公布研究指出，戰後嬰兒潮世代婦女當中，有三分之二是在50多歲以後才開始投資。

華府智庫「布魯金斯學會」(Brookings Institution)2020年研究指出，男女之間原本就有薪資落差，婦女為自己投資理財的起步時間較晚，交叉影響之下導致婦女退休存款比男性減少大約30%。與男性相比，女性也較少任職於提供退休俸計畫的工作環境。

華特斯對雇主提供的退休帳戶消極投資，並沒有注意太多。直到與較資深員工談話之後，她才開始採取積極態度，在同事推薦下請教財務規畫師。她請教財務規畫師應該賣掉哪些股票以便償還消費債務，但理財規畫師則建議她兼差增加收入。

後來幾年，華特斯靠著家當教賺取額外收入，同時申請只付利息的房貸，助她每個月有更多餘錢來使投資策略多元化。她66歲半申請社安金但持續工作，手邊有錢就存到退休帳戶，並為孫子們成立529教育存款帳戶。華特斯的儲蓄策略成功，去了波多黎各後還打算去巴黎玩，並達成最重要的目標之一，那就是「我將有能力把錢留給孫子。」