氣候極端、庫存增多 佛州房子難賣 待售時間較往年長

佛州颶風頻繁不僅帶來災情，也影響了潛在房屋買家的信心，造成交易延後、買氣下滑。圖為颶風過後，佛州一個活動屋園區被摧毀。(美聯社)

最新分析報告指出，由於待售庫存量增加、房貸利率 高以及極端氣候事件等因素，佛羅里達的房屋乏人問津，待售時間較往年長。

紐約郵報(NY Post)報導，從Realtor.com發布的《每月住房報告》發現，佛州 眾多房屋在市場銷售的時間長於平均天數，去年12月當地房屋在市場待售的平均天數為70天，比前年同期多出9天，也比11月多了8天，讓2024年12月成為2019年以來最冷清的12月，也是2023年1月以來銷售最慢的月份。

第一個造成佛州市場遲滯的原因是庫存增加。Realtor.com分析師瓊斯(Hannah Jones)指出，「冬季通常是房市季節性放緩的時期，買家和賣家會把注意力轉向年底的假期，」但今年有些微不同，「相較全國平均，佛州等氣候較溫暖的地區出現庫存堆積，市場節奏放緩更加明顯，」瓊斯補充說，「在高房價和高房貸利率的雙重壓力下，許多買家選擇觀望。」

第二則是較高的房貸利率。由於30年期固定房貸利率約在7%左右，許多潛在買家對於進入市場猶豫不決。很多人因為先前取得的房貸利率更低，等同於被「鎖定」在目前的住宅。

第三則是極端氣候事件。去年米爾頓(Milton)等颶風都在佛州沿岸登陸並帶來洪水和大面積破壞，造成數十億元的財產損失，許多受災最嚴重的地區住戶並沒有洪水保險 。對此，薩拉索塔-馬納提(Sarasota and Manatee)房地產經紀協會會長巴雷特(Tony Barrett)表示，「近期風暴不僅帶來災情，也影響了潛在買家的信心，造成交易延後、買氣下滑。」

巴雷特指出，「雪上加霜的是，8月之後多個颶風先後登陸，留下一片狼藉，結果就是保險價格飆漲、投資者縮手，但曾經熱絡的市場則逐漸黯淡。」