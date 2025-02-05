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他以郵輪為家25年 完成千趟航行 1年花費10萬元

編譯潘勛／綜合報導
美國商人薩爾塞多以皇家加勒比公司的郵輪為家長達25年。(美聯社)
美國商人薩爾塞多以皇家加勒比公司的郵輪為家長達25年。(美聯社)

美國商人瑪利歐·薩爾塞多(Mario Salcedo)過去25年以皇家加勒比(Royal Caribbean)公司的郵輪為家，最近完成第1000趟航行，將客戶忠誠度帶到前所未見的高度。

每日郵報(Daily Mail)報導，在郵輪業界人稱「超級瑪利歐」(Super Mario)的薩爾塞多宣稱，自己每年花在郵輪之旅的費用約10萬1000元，住在附陽台的客艙；他靠著投資管理工作，維持自己搭郵輪四海為家的生活方式。

薩爾塞多極受皇家加勒比公司尊重，以至於某些船隻上，船員特別為他在甲板上設置臨時辦公室，把他的桌椅用膠帶圈起來，看板上大書「超級瑪利歐辦公室」。

薩爾塞多不用社群媒體，他在接受郵輪旅遊網站「allthingscruise.com」記者芬奇(Jackie Sheckler Finch)採訪時說，「搭郵輪永不厭倦」、「我太習慣搭船了，以至於感覺起來，比起在陸地還自在。」

這位整天待在郵輪上的「浪人」向allthingscruise.com表示，自己「對商業界穿西裝打領帶、搭長途班機去各國接洽業務的生活感到厭倦」，因此決定搭郵輪，長期以四海為家。

薩爾塞多是古巴出生的生意人，1997年第一次搭乘郵輪後就迷上了。他先嘗試體驗搭乘不同郵輪航線，最後選擇落腳皇家加勒比的郵輪，認為該公司的船隻他最喜愛。

2000年以來，他一直生活在皇家加勒比的船上，幾乎不間斷，一年只上陸地過幾天，只有在新冠疫情期間被迫暫停達15個月。

不過長期住在船上也帶來後遺症，薩爾塞多說，他上陸時身體搖晃得很厲害，無法走直線。專家稱此現象為「登陸病綜合症」(mal de débarquement syndrome)，是長期住船上對身體的影響。

薩爾塞多的第1000次郵輪之旅，是搭乘載客3286人的「海洋探索者號」(Explorer of the Seas)，1月5日由邁阿密啟航，前往巴拿馬及加勒比海南部旅遊12天11夜。

薩爾塞多表示，自己每天大約花五個小時在線上工作，剩下時間都在享樂。他表示，這樣過日子毫無壓力，是最適合他的生活方式。

薩爾塞多(中)稱每年花在郵輪的費用約10萬1000元，他靠投資管理工作，維持自己...
薩爾塞多(中)稱每年花在郵輪的費用約10萬1000元，他靠投資管理工作，維持自己搭郵輪四海為家的生活方式。(臉書照片／皇家加勒比Crown & Anchor Society郵輪忠誠計畫)

郵輪 皇家 古巴

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