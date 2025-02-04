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TikTok變了 批川普影片無法上傳

編譯徐薏茹／綜合報導
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TikTok發聲明表示政策和演算法並沒有改變，但在恢復正常營運的過程中，預計會有一些暫時的不穩定。(美聯社)
TikTok發聲明表示政策和演算法並沒有改變，但在恢復正常營運的過程中，預計會有一些暫時的不穩定。(美聯社)

美國TikTok用戶曾經將該應用程式視為言論自由的避風港，而現在他們表示，自從川普簽署行政命令延後TikTok禁令後，平台似乎出現一些審查的跡象。

TikTok用戶注意到平台的變化，有人表示直播變少了，因違反社群規則被移除影片或被標記的頻率變高了，包括先前被允許的行為。

TikTok發給路透(Reuters)的聲明表示：「周末期間我們的政策和演算法沒有變化，我們正努力恢復在美國的營運重回正常軌道，隨著我們恢復服務，預計會有一些暫時的不穩定，可能影響TikTok的功能，或是用戶的使用。」

然而，一些用戶稱他們現在看到更多的內容限制，例如限制搜尋結果，以及關於錯誤資訊的警告，並提示用戶確認他們的資訊來源。

一些人稱，TikTok刪除含有「解放巴勒斯坦」 (Free Palestine)、「釋放孟喬內(Luigi Mangione)」(Free Luigi)等詞彙的評論，這些內容先前未被禁止。

TikTok表示，平台不允許宣傳暴力或仇恨個體的內容。

內容創作者、喜劇演員及退伍軍人洛勒(Pat Loller)表示，他製作的一段諷刺影片被標記為錯誤資訊，該影片與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在川普就職活動中的手勢有關，該手勢被質疑是在行「納粹舉手禮」，引發爭議，洛勒的影片之後被限制可以分享的範圍，影片觀看人次已破百萬。

洛勒說：「我從未遇到這種情況，標記還在，顯示『分享受到限制，每次只能在一個聊天中分享』。」他的TikTok帳號有130萬人追蹤。

TikTok用戶麗莎·克萊茵在Meta旗下社群媒體Threads發文表示，她在TikTok發布一段批評川普的影片時遇到問題，「我試著在TikTok發布影片六次，因為審查問題，平台不讓我發布，希望在這裡(Threads)可以成功。」

丹妮莎·卡特(Danisha Carter)的帳號擁有200萬名追蹤者，她的帳號25日在TikTok短暫關閉後被永久停用，禁令解除後她嘗試登入時被告知由於「多項政策違規」被停用。

身為政治及社會評論家的卡特表示：「這是非常政治性的針對行為。」她的最後一次直播批評富有的科技高層對美國總統競選及美國商界的影響。

TikTok重返美國市場，有用戶反映自此以後直播變少了，因違反社群規則被移除影片...
TikTok重返美國市場，有用戶反映自此以後直播變少了，因違反社群規則被移除影片或被標記的頻率變高了。(歐新社)

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