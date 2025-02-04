TikTok變了 批川普影片無法上傳

TikTok發聲明表示政策和演算法並沒有改變，但在恢復正常營運的過程中，預計會有一些暫時的不穩定。(美聯社)

美國TikTok 用戶曾經將該應用程式視為言論自由的避風港，而現在他們表示，自從川普 簽署行政命令延後TikTok禁令後，平台似乎出現一些審查的跡象。

TikTok用戶注意到平台的變化，有人表示直播變少了，因違反社群規則被移除影片或被標記的頻率變高了，包括先前被允許的行為。

TikTok發給路透(Reuters)的聲明表示：「周末期間我們的政策和演算法沒有變化，我們正努力恢復在美國的營運重回正常軌道，隨著我們恢復服務，預計會有一些暫時的不穩定，可能影響TikTok的功能，或是用戶的使用。」

然而，一些用戶稱他們現在看到更多的內容限制，例如限制搜尋結果，以及關於錯誤資訊的警告，並提示用戶確認他們的資訊來源。

一些人稱，TikTok刪除含有「解放巴勒斯坦」 (Free Palestine)、「釋放孟喬內(Luigi Mangione)」(Free Luigi)等詞彙的評論，這些內容先前未被禁止。

TikTok表示，平台不允許宣傳暴力或仇恨個體的內容。

內容創作者、喜劇演員及退伍軍人洛勒(Pat Loller)表示，他製作的一段諷刺影片被標記為錯誤資訊，該影片與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在川普就職活動中的手勢有關，該手勢被質疑是在行「納粹舉手禮」，引發爭議，洛勒的影片之後被限制可以分享的範圍，影片觀看人次已破百萬。

洛勒說：「我從未遇到這種情況，標記還在，顯示『分享受到限制，每次只能在一個聊天中分享』。」他的TikTok帳號有130萬人追蹤。

TikTok用戶麗莎·克萊茵在Meta旗下社群媒體Threads 發文表示，她在TikTok發布一段批評川普的影片時遇到問題，「我試著在TikTok發布影片六次，因為審查問題，平台不讓我發布，希望在這裡(Threads)可以成功。」

丹妮莎·卡特(Danisha Carter)的帳號擁有200萬名追蹤者，她的帳號25日在TikTok短暫關閉後被永久停用，禁令解除後她嘗試登入時被告知由於「多項政策違規」被停用。