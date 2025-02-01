WSJ：終結DEI漣漪效應 恐衝擊上萬企業

信用評估公司益百利(Experian)每年都會針對主要跨國企業推行DEI政策提出報告；川普總統一紙行政命令除掉聯邦政府的DEI施政，連帶也會影響到政府承包商，最後勢必波及全國成千上萬私人企業。(美聯社)

川普 總統上任後以一波行政命令，誓言要除掉政府多元、平等、包容(DEI)施政，這些法令立即影響到承包政府業務的包商，華爾街日報(WSJ)報導，漣漪效應不僅限制於政府包商，最後勢必到全國成千上萬民間企業。

川普除下令終結所有聯邦機構DEI施政之外，還取消長達60年的行政命令，原命令要求政府包商積極鏟除按種族、性別為本的大小眼。

川普另訓令每個聯邦機構找出「最怙惡不悛、歧視 而奉行DEI的政府包商」，有公司、非營利組織等民間組織，推薦九個目標，打算發動民事偵辦。

企業領袖及其法律團隊正在判斷，自己曝險於執法行動的機率，還有自己該拋棄或變更哪些職場政策。

公司及其職工對川普政府致力於終結DEI政策，該了解的事項很多。大多數美國大型企業，外加數千家小型公司，都販售商品及勞務給美國政府，品項小至衛生紙、大到噴射戰機及網站設計。政府可以動用其影響力，來規定薪資到職場多元化等一切事項。

2023年聯邦政府 發包給民間公司的合約金額約7590億元，包商有微軟、谷歌及波音；有些人估計，美國勞動力有兩成任職於聯邦政府的供應商。

一道行政命令要求承包商確保他們公司實行的規章，不得牴觸反歧視法律。長久以來，政府包商等其他雇主按理必須要遵循那些法律，但自從最高法院2023年判決推翻高等教育奉行的平權措施以來，法律環境已經生變。

川普表示，他的政府在考慮，任何施政計畫裡，若包含一些偏好，以諸如性別或種族為特色，或者專為女性成立的指導方案，都要視為違法。

鑑於川普已廢除1965年詹森總統簽署的行政命令，包商未來錄取員工時，不必再致力於反映勞工多元背景的比率。

有志成為政府包商的公司才會受到影響嗎？首先，聯邦承包商奉行的規矩，較可能產出漣漪效應，波及其他公司。第二，行政命令要求司法部長四個月內向白宮繳交報告，以建議的方式「鼓勵」民間公司「終結不法歧視與偏好，包括DEI」，還留有很多模糊空間。