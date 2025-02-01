我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

目標百貨見風轉舵 加入棄守DEI行列

編譯盧炯燊／綜合報導
目標百貨曾經是最堅定支持DEI的大型企業之一，現在也改弦易轍，終止多項計畫。(美聯社)
目標百貨曾經是最堅定支持DEI的大型企業之一，現在也改弦易轍，終止多項計畫。(美聯社)

最高法院2023年推翻大學招生中的平權法案後，沃爾瑪(Walmart)、速食連鎖巨頭麥當勞(McDonald's)等企業早已紛紛放棄「多元、平等和包容」(DEI)政策，加上政治形勢的變化，總統川普簽署行政命令終止聯邦政府中的DEI項目，並向商界施壓，預料商界企業放棄DEI政策將陸續而來。

最新一家宣布加入放棄DEI政策行列的企業是「目標百貨」(Target)，它原本是最堅定支持DEI的大型企業之一，現在也作出改變。

在2020年明尼阿波利斯(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察跪殺事件後，這家百貨零售集團承諾增加整個企業的非裔員工代表性，並宣示會在2025年之前對非裔經營的商業機構、建築公司及供應商投入更多資金，總投資超過20億元。

2023年，目標百貨各分店先後推出黑人驕傲月、黑人歷史、LGBT+等主題，可以說是貫徹推行DEI的高峰。

不過目標百貨24日宣布，將會終止員工勞動力及供應商多元計畫，同時削減非裔及LGBT+主題商品。三年前制訂的在2025年將非裔員工占比提高至20%的計畫也不再實行。

2023年，目標百貨先後推出黑人驕傲月、黑人歷史、LGBT+等主題，可以說是貫徹...
2023年，目標百貨先後推出黑人驕傲月、黑人歷史、LGBT+等主題，可以說是貫徹推行DEI的高峰期，也創下可觀的銷售業績。(美聯社)

目標百貨表示，大部分多元共融計畫原定今年完成，包括名為「種族平等行動與變革」(Racial Equity Action and Change)的項目，旨在支持黑人員工、購物者及社區，現在也無疾而終。

相對其他公司企業，目標百貨連鎖集團曾經明確將業務與DEI掛鉤。知情人士透露，部分原因是該公司發現黑人驕傲月或黑人歷史月等活動，主題商品系列銷售量大幅提高。

目標百貨在明尼阿波利斯是最老牌的商店之一，2020年在佛洛伊德被殺引發暴亂後，遭到暴徒趁機搶掠破壞。當年年底重新開業時，執行長布萊恩康奈爾(Brian Cornell) 出席開幕禮的同時，也宣布實行多元共融政策。

目標百貨 非裔 黑人

上一則

華府空難揭塔台超缺人「1人當2人用」 CNN：僅達招聘目標7成

下一則

怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會

延伸閱讀

川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長

川普談空難怪罪DEI釀飛安 點名前同志運輸部長
反彈太大 川普聯邦經費凍結令才發布就「撤銷」

反彈太大 川普聯邦經費凍結令才發布就「撤銷」
受川普新規影響 史丹福多元、平等、包容政策或改變

受川普新規影響 史丹福多元、平等、包容政策或改變
新州羅格斯大學 遵川普令取消DEI運作惹議

新州羅格斯大學 遵川普令取消DEI運作惹議

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
報稅季節今天開始。美聯社

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
花滑選手遇難名單。channel2now

花滑選手登上美航死亡班機 3人疑為華裔

2025-01-30 11:37

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒