目標百貨見風轉舵 加入棄守DEI行列

目標百貨曾經是最堅定支持DEI的大型企業之一，現在也改弦易轍，終止多項計畫。(美聯社)

最高法院2023年推翻大學招生中的平權法案後，沃爾瑪(Walmart)、速食連鎖巨頭麥當勞(McDonald's)等企業早已紛紛放棄「多元、平等和包容」(DEI)政策，加上政治形勢的變化，總統川普簽署行政命令終止聯邦政府中的DEI項目，並向商界施壓，預料商界企業放棄DEI政策將陸續而來。

最新一家宣布加入放棄DEI政策行列的企業是「目標百貨 」(Target)，它原本是最堅定支持DEI的大型企業之一，現在也作出改變。

在2020年明尼阿波利斯(Minneapolis)非裔 男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察跪殺事件後，這家百貨零售集團承諾增加整個企業的非裔員工代表性，並宣示會在2025年之前對非裔經營的商業機構、建築公司及供應商投入更多資金，總投資超過20億元。

2023年，目標百貨各分店先後推出黑人 驕傲月、黑人歷史、LGBT+等主題，可以說是貫徹推行DEI的高峰。

不過目標百貨24日宣布，將會終止員工勞動力及供應商多元計畫，同時削減非裔及LGBT+主題商品。三年前制訂的在2025年將非裔員工占比提高至20%的計畫也不再實行。 2023年，目標百貨先後推出黑人驕傲月、黑人歷史、LGBT+等主題，可以說是貫徹推行DEI的高峰期，也創下可觀的銷售業績。(美聯社)

目標百貨表示，大部分多元共融計畫原定今年完成，包括名為「種族平等行動與變革」(Racial Equity Action and Change)的項目，旨在支持黑人員工、購物者及社區，現在也無疾而終。

相對其他公司企業，目標百貨連鎖集團曾經明確將業務與DEI掛鉤。知情人士透露，部分原因是該公司發現黑人驕傲月或黑人歷史月等活動，主題商品系列銷售量大幅提高。

目標百貨在明尼阿波利斯是最老牌的商店之一，2020年在佛洛伊德被殺引發暴亂後，遭到暴徒趁機搶掠破壞。當年年底重新開業時，執行長布萊恩康奈爾(Brian Cornell) 出席開幕禮的同時，也宣布實行多元共融政策。