好市多捍衛DEI 19州共和黨檢察長去信施壓

不顧川普政府大力反對「多元、平等和包容」(DEI)政策，好市多股東會日前投票，幾乎全數拒絕評估DEI帶來的風險。(美聯社)

「多元、平等和包容」(DEI)施政後許多企業成立相關部門，不過川普政府大力反對該政策，各大企業都有撤出的趨勢；好市多 (Costco)卻逆勢而行，其股東23日幾乎全數拒絕評估DEI帶來的風險。

然而來自19州的共和黨籍州檢察長，27日在寫給執行長維克里斯(Ron Vachris)的一封信中，指控好市多「緊抓法院和企業都認為是非法的DEI政策不放」，要求該公司考慮堅持此政策帶來的法律風險。

由德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)和愛阿華州檢察長博德(Brenna Bird)領軍的信函，要求好市多30天內回覆是否會撤銷DEI政策或說明為何不撤銷。

此前，保守派智庫「國家公共政策研究中心」(National Center for Public Policy Research)即曾向好市多提案，認為其DEI措施「將給公司帶來訴訟、聲譽和財務風險，從而給股東帶來財務風險」，建議好市多應審視DEI政策。

但是美聯社報導，23日會議上，超過98%的股東投票反對此提案。董事會表示「企業的基礎是尊重和包容，而我們的承諾是適當且必要的。該提案要求的報告不會提供有意義的補充資訊。」並說擁有多元化的員工和供應商促進「商品和服務的創造力和創新力」、提高了好市多會員及客戶的滿意度。

保守派長期以來一直譴責DEI，認為這同樣以種族、性別和性取向作為考量因素，歧視 了白人男性等非少數群體的人，違反了美國憲法。國家公共政策研究中心指出好市多全球30萬名員工中，至少有20萬只因為是白人、亞洲人、男性或異性戀而落入此類歧視受害者，補充即使只有一小部分員工起訴好市多，法律成本也可能非常高。

好市多設有多元長(chief diversity officer)一職，不過其管理高層結構組成並沒有那麼多元。根據官方網站公佈的資料，該公司去年招募的高階主管中近81%為白人，72%為男性。

在金融業方面，摩根大通 (JPMorgan Chase)和高盛 (Goldman Sachs)也都表示不會隨川普的政策起舞。 摩根大通銀行紐約總部。在金融業方面，摩根大通和高盛也都表示不會隨川普的政策起舞，修正DEI措施。(路透) 紐約證券交易所的高盛銀行標誌。(路透)

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)先前接受CNBC訪問時，表示將堅持DEI政策的立場，「我們對我們的成就感到驕傲。」

高盛最近則因該公司對於種族平等、性別平等和增加多樣性的承諾而受到嚴厲關注。高盛執行長索羅門(David Solomon)本月22日接受CNBC訪問時指出，「我們將從顧客的角度來看這個問題。」