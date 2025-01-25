不滿民主黨執政 伊利諾南方偏鄉要成立「新伊州」

被數個富裕藍郡包圍的芝加哥是靠著藍郡的高稅收才能補貼南部貧困偏鄉，因此伊州若一分為二後，南部的財政狀況是否能改善，仍是個未知數。(美聯社)

伊利諾南方偏鄉地區因為不滿民主黨人執政成績，民怨四起，出現分離運動，打算與芝加哥 畫清界線成立另一個新伊州 ，恐將此傳統藍州一分為二。

據每日郵報(Daily Mail)報導，對於民風保守的南伊利諾州居民而言，第一大城芝加哥猶如犯罪淵藪，加上收容人數過多的無證移民，導致該州財政斷崖式惡化。

光是2023年，伊州流失8萬3839名居民，人口連續10年減少，分離運動組織「新伊利諾」(New Illinois State)主席梅里特(G.H. Merritt)直言：「許多企業紛紛離開，大家離開芝加哥是因為當地治安差而且課稅太高，短短數年，我們流失百萬人口。」

因此分離主義運動順勢興起並高喊口號：「離開伊利諾伊州，但不要搬走。」主張偏鄉應該擺脫芝加哥與周邊庫克郡(Cook County)的負面影響，建立所謂「新伊利諾」(New Illinois)。

梅里特表示，伊利諾州即將「瀕臨破產」並強調：「如果我們不能成立新伊利諾州，未來會看到更多人離開伊利諾，前往他們覺得自己有發言權的州。」

民主黨籍州長普立茲克(J.B. Pritzker)2022年選舉，拜芝加哥周邊人口紅利之賜，贏得州長寶座，而且上任後為落實民主黨主張，動用大筆公帑為數以萬計的無證移民安排住房、就學與就業機會。

根據智庫「伊利諾州政策」(Illinois Policy)研究，普立茲克執政下，伊州2026年赤字將增至32億元並背負高達1440億元的退休金債務，也讓伊州分離主義運動近數月來取得大幅進展。

「新伊利諾州」推出新憲法獲得68郡支持；另一個分離組織「伊利諾分離公投」(Illinois Separation Referendum)則獲得33郡選民支持；與密蘇里州聖路易市(St. Louis)隔河相望的東聖路易(East St. Louis)與周圍的麥迪遜郡(Madison County)去年11月舉辦一場象徵性公投，同意脫離芝加哥成立新伊利諾州。

根據保羅賽門公共政策研究所(Paul Simon Public Policy Institute)調查，被數個富裕藍郡包圍的芝加哥就是靠著藍郡的高稅收才能補貼南部貧困偏鄉，因此伊州一分為二後，財政狀況是否改善，仍是個未知數。