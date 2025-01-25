南方城市清除積雪各出奇招 紐奧良居民像開派對

紐奧良居民清除積雪的方式，更像是在辦一場雪地派對，用嘉年華的飾品裝扮雪人，用大鍋大筒盛雪冰鎮飲料。(美聯社)

北極寒流帶來的罕見冬季大風雪過後，南方城市為清除積雪殘冰，各出奇招。

亞特蘭大東南部柯文頓市(Covington)居民趁天氣好轉，利用火焰噴射器融化路面的冰雪。喬治亞州薩凡納(Savannah)降雪量達3吋，刷新該州1989年12月以來的降雪紀錄。 喬治亞州柯文頓市(Covington)居民趁天氣好轉，利用火焰噴射器融化路面的冰雪。(美聯社)

美聯社報導，紐奧良等主要南部城市23日開始清理工作，當地人拿著飲料杯和塑膠工具鏟雪，宛如派對過後的清理場景。

隨著美國南部溫度升高，殘雪和冰也逐漸消融。路易斯安納州 運輸與發展廳發言人吉特林(Daniel Gitlin)表示：「我們必須坦然面對自身，我們來自路易斯安納州，我們知道小龍蝦、美式足球 ，但我們真的跟雪和冰不熟，沒關係，冰雪會融化，我們最好讓大地之母做她現在需要做的事情。」

吉特林說，由於「黑冰」對於行車造成的風險極高，州際公路約200哩的路段將持續封閉，而該州用於融冰的鹽幾乎用罄。黑冰是指路面上的一層薄冰，冰層薄透而可看到下方的黑色柏油路面而得名；黑冰讓人與駕駛不易辨識，但車輛行駛在黑冰路面很容易打滑，相當危險，行人則很容易跌跤。

廢棄物處理公司Big Easy已與當局簽約，利用清除嘉年華裝飾品和杯子的設備，清除街道上的雪。

另一間清潔公司「IV廢棄物」(IV Waste)總裁托瑞斯(Sidney Torres)表示，公司已出動一輛4000加侖的高壓沖洗車在路面上噴水融冰，這輛車通常在狂歡節後，清掃法國區(French Quarter)充滿各式垃圾和穢物的路面。

路易斯安納州州長蘭德里(Jeff Landry)說，阿肯色州提供掃雪機、自卸卡車、灑鹽車等設備支援。

這場降雪可能打破南部地區的諸多紀錄，佛羅里達州米爾頓鎮(Milton)的初步報告顯示積雪近10吋，可望刷新佛州 積雪新紀錄；若10吋的積雪紀錄經當局確認，將超越佛州1954年降雪量4吋的紀錄。