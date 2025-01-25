我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

南方城市清除積雪各出奇招 紐奧良居民像開派對

編譯陳韻涵／綜合報導
紐奧良居民清除積雪的方式，更像是在辦一場雪地派對，用嘉年華的飾品裝扮雪人，用大鍋大筒盛雪冰鎮飲料。(美聯社)
紐奧良居民清除積雪的方式，更像是在辦一場雪地派對，用嘉年華的飾品裝扮雪人，用大鍋大筒盛雪冰鎮飲料。(美聯社)

北極寒流帶來的罕見冬季大風雪過後，南方城市為清除積雪殘冰，各出奇招。

亞特蘭大東南部柯文頓市(Covington)居民趁天氣好轉，利用火焰噴射器融化路面的冰雪。喬治亞州薩凡納(Savannah)降雪量達3吋，刷新該州1989年12月以來的降雪紀錄。

喬治亞州柯文頓市(Covington)居民趁天氣好轉，利用火焰噴射器融化路面的冰...
喬治亞州柯文頓市(Covington)居民趁天氣好轉，利用火焰噴射器融化路面的冰雪。(美聯社)

美聯社報導，紐奧良等主要南部城市23日開始清理工作，當地人拿著飲料杯和塑膠工具鏟雪，宛如派對過後的清理場景。

隨著美國南部溫度升高，殘雪和冰也逐漸消融。路易斯安納州運輸與發展廳發言人吉特林(Daniel Gitlin)表示：「我們必須坦然面對自身，我們來自路易斯安納州，我們知道小龍蝦、美式足球，但我們真的跟雪和冰不熟，沒關係，冰雪會融化，我們最好讓大地之母做她現在需要做的事情。」

吉特林說，由於「黑冰」對於行車造成的風險極高，州際公路約200哩的路段將持續封閉，而該州用於融冰的鹽幾乎用罄。黑冰是指路面上的一層薄冰，冰層薄透而可看到下方的黑色柏油路面而得名；黑冰讓人與駕駛不易辨識，但車輛行駛在黑冰路面很容易打滑，相當危險，行人則很容易跌跤。

廢棄物處理公司Big Easy已與當局簽約，利用清除嘉年華裝飾品和杯子的設備，清除街道上的雪。 

另一間清潔公司「IV廢棄物」(IV Waste)總裁托瑞斯(Sidney Torres)表示，公司已出動一輛4000加侖的高壓沖洗車在路面上噴水融冰，這輛車通常在狂歡節後，清掃法國區(French Quarter)充滿各式垃圾和穢物的路面。

路易斯安納州州長蘭德里(Jeff Landry)說，阿肯色州提供掃雪機、自卸卡車、灑鹽車等設備支援。

這場降雪可能打破南部地區的諸多紀錄，佛羅里達州米爾頓鎮(Milton)的初步報告顯示積雪近10吋，可望刷新佛州積雪新紀錄；若10吋的積雪紀錄經當局確認，將超越佛州1954年降雪量4吋的紀錄。

路易斯安納州 佛州 足球

上一則

U-Haul公司調查：南卡擠下德州 成最受歡迎遷居州

下一則

曾迫害囚犯謊稱難民 波士尼亞男入籍美後身分曝光判65月

延伸閱讀

西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死 紐奧良積雪8吋破130年紀錄

西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死 紐奧良積雪8吋破130年紀錄
西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死

西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死
日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪

日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪
南部罕見暴風雪 襲擊德州到北墨西哥灣地區 多個海岸郡首發警告

南部罕見暴風雪 襲擊德州到北墨西哥灣地區 多個海岸郡首發警告

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步