我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

為什麼新加坡人喜迎川普回歸？民調曝2點與川普超合拍

去年年終獎金平均2503元你達標了嗎？但這些產業獎金卻縮水

編譯魏紹揆／綜合報導
新冠疫情之後，員工更傾向認為勞逸平衡、彈性工時與金錢同等重要。圖為紐約世界貿易中心車站內行色匆匆的通勤上班族。（美聯社）
新冠疫情之後，員工更傾向認為勞逸平衡、彈性工時與金錢同等重要。圖為紐約世界貿易中心車站內行色匆匆的通勤上班族。（美聯社）

人力資源平台Gusto的報告發現，美國在經歷長期的就業成長及薪資上漲後，雇主於去年12月發給員工更多的年終獎金，平均為2503元，較前年的2447元增加逾2%。然而，儘管年終獎金變多，領到的人數卻變少。

該報告的受訪者包含了全美逾40萬家中小企業。Gusto資深經濟學家楚普爾（Nich Tremper）說：「2024年末的經濟比預期好，小企業以薪資和薪酬來回饋員工。」

但不同產業的年終獎金不盡相同。Gusto發現，平均年終獎金在一些白領產業顯著增加，包括通訊業、科技業以及專業服務業；與此同時，許多服務業員工去年的年終獎金，比前年還少。楚普爾表示，運輸業和倉儲業需求減少，導致員工的年終獎金大幅縮水。

楚普爾表示，勞動市場吃緊，一些雇主將年終獎金當作留住表現最好員工的手段，但對全體員工發放年終獎金的公司變少，去年領到年終獎金的員工人數幾乎年減2%。

人力資源公司Robert Half地區總裁賴斯多夫（Michelle Reisdorf）說：「關鍵在於公司需要保持競爭力」、「當員工決定是否要跳槽時，年終獎金是員工想要的額外福利」。

根據Robert Half在去年11月對超過1600位聘僱主管的調查，62%表示去年的年終獎金比前年還多；28%跟前年一樣；只有約5%表示較前年還少。

員工重視工作、生活平衡

賴斯多夫表示，對勞工來說，金錢在員工福利中的排名永遠接近第一。然而，新冠疫情之後，優先順序已經改變。

最近員工更傾向認為工作與生活平衡(work-life balance)、彈性工時與精神健康協助也同等重要，職員益加重視彈性或混合的工作安排、特休，健康保險的額外選項，或更健全的退休金儲蓄計畫等。

美國雇主於去年12月發給員工更多的年終獎金，然而領到的人數卻變少。（美聯社）
美國雇主於去年12月發給員工更多的年終獎金，然而領到的人數卻變少。（美聯社）

福利 退休金 就業

上一則

「我們錯了」 MAGA奶奶拒川普特赦：接受只會侮辱警察、侮辱國家

下一則

醫療產業去年增90萬職缺 獸醫最熱門、這科醫師年薪中位數38萬

延伸閱讀

紐時潑冷水：川普處權力巔峰 且看蜜月期多久

紐時潑冷水：川普處權力巔峰 且看蜜月期多久
川普不確定因素太大 美學者：國會挺台可制約 但建議台低調

川普不確定因素太大 美學者：國會挺台可制約 但建議台低調
2025春季 Dior Icons派汀森熟男魅力

2025春季 Dior Icons派汀森熟男魅力
首位提名獲准內閣 參院全票通過魯比歐國務卿任命

首位提名獲准內閣 參院全票通過魯比歐國務卿任命

熱門新聞

蔡美兒。(蔡美兒官網)

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

2025-01-17 11:28
網紅吉米·唐納森在YouTube擁有超過3億粉絲。（美聯社）

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

2025-01-18 13:49
馬斯克發表對於TikTok的意見。(美聯社)

馬斯克：TikTok可以在美營運 我的X在中國卻被禁

2025-01-19 18:00
極地渦旋南襲，帶來強烈寒流，全國大部分地區溫度均至冰點以下，多達9500萬民眾都籠罩於嚴寒中。圖為華府國會大廈前積雪。(路透)

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

2025-01-19 05:10
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
美國對TikTok「不賣就禁」的法令，1月19日即將生效。TikTok已準備19日向1億7000萬美國用戶關閉該應用程式，除非聯邦最高法院推翻禁令。(路透)

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

2025-01-16 12:12

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄