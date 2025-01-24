去年年終獎金平均2503元你達標了嗎？但這些產業獎金卻縮水

新冠疫情之後，員工更傾向認為勞逸平衡、彈性工時與金錢同等重要。圖為紐約世界貿易中心車站內行色匆匆的通勤上班族。（美聯社）

人力資源平台Gusto的報告發現，美國在經歷長期的就業 成長及薪資上漲後，雇主於去年12月發給員工更多的年終獎金，平均為2503元，較前年的2447元增加逾2%。然而，儘管年終獎金變多，領到的人數卻變少。

該報告的受訪者包含了全美逾40萬家中小企業。Gusto資深經濟學家楚普爾（Nich Tremper）說：「2024年末的經濟比預期好，小企業以薪資和薪酬來回饋員工。」

但不同產業的年終獎金不盡相同。Gusto發現，平均年終獎金在一些白領產業顯著增加，包括通訊業、科技業以及專業服務業；與此同時，許多服務業員工去年的年終獎金，比前年還少。楚普爾表示，運輸業和倉儲業需求減少，導致員工的年終獎金大幅縮水。

楚普爾表示，勞動市場吃緊，一些雇主將年終獎金當作留住表現最好員工的手段，但對全體員工發放年終獎金的公司變少，去年領到年終獎金的員工人數幾乎年減2%。

人力資源公司Robert Half地區總裁賴斯多夫（Michelle Reisdorf）說：「關鍵在於公司需要保持競爭力」、「當員工決定是否要跳槽時，年終獎金是員工想要的額外福利 」。

根據Robert Half在去年11月對超過1600位聘僱主管的調查，62%表示去年的年終獎金比前年還多；28%跟前年一樣；只有約5%表示較前年還少。

員工重視工作、生活平衡

賴斯多夫表示，對勞工來說，金錢在員工福利中的排名永遠接近第一。然而，新冠疫情之後，優先順序已經改變。

最近員工更傾向認為工作與生活平衡(work-life balance)、彈性工時與精神健康協助也同等重要，職員益加重視彈性或混合的工作安排、特休，健康保險的額外選項，或更健全的退休金 儲蓄計畫等。